「豪門千金」攏系假！吹牛牽線進台積電　富商慘遭騙千萬

▲富商想幫兒子謀求好工作，被假千金騙走1000萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓富商為了讓旅居加拿大的獨子回台相伴，並找到一個好工作，他認識一名自稱是「豪門千金」的許姓女子後，許女誆稱能安排其子擔任台積電文教基金會執行長，但要先繳交「活動費」，吳男信以為真，兩度匯款共1000萬元，結果許女拿到錢後人間蒸發，吳男不甘人錢兩空提告求償，法院審理後，判許女應賠償富商1000萬元。

判決指出，吳男當年在一場飯局認識許女，許女自誇是日籍富豪家族成員，還是某公司副總，得知吳男有一個獨子在加拿大，「想兒心切」的吳男希望獨子回台陪伴，並能找一個好工作，許女開始「畫大餅」，拍胸保證可幫吳子進入台積電文教基金會，甚至當上執行長。

吳男一聽有戲，當場就被說服，前後兩次奉上500萬元，總計1000萬元當「活動費」，沒想到時間一晃3年，安排遲無下文，吳男2019年急需用錢，主動聯繫許女要求解約退款，沒想到許女玩失蹤、不讀不回，還藉故推託。

吳男越想越不對，最後向台積電文教基金會求證才發現根本沒這回事，氣得怒告許女詐欺，並提起民事訴訟求償1000萬。

法院審理時，吳男出示一連串LINE對話截圖，證明雙方確有「委託關係」，且資金確實交付，一、二審法官綜合雙方說法及匯款紀錄，判許女應償還1000萬元，全案可上訴。

至於刑事詐欺部分，許女也已遭高雄地檢署起訴，案件由地院審理中。