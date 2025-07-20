▲桃園溪海地區跨域農遊登場，觀旅局長陳靜芳行銷珍珠海岸計劃

▲觀旅局長陳靜芳(右)行銷珍珠海岸計劃。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹、大園、觀音三區的社區協會以跨域合作，20日於大園區溪海里林園居農場舉辦「溪海地區跨域農遊-四季花開遊客就來暨西瓜體驗」活動，邀請三區的新鮮蔬菜、傳統香業、蜂蜜、大園在地的西瓜設攤，期整合在地特色農業發展觀光。

甫上任的觀旅局局長陳靜芳出席活動、相當接地氣以流利的台語致詞指出，蘆竹、大園、觀音與新屋區，是市長張善政推動「珍珠海岸觀光產業服務量能升級計畫」的四個區。有感「永續觀光已成為產業發展的關鍵趨勢」，為掌握這波綠色浪潮，計畫以「璀璨珍珠、永續領航」為核心，鼓勵在地業者提出結合永續理念的品牌升級構想。

▲陳靜芳(右二)和林園居主人林木正(左一)等農友採西瓜體驗。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，今天一早到林園居農場，一整排的攤位包括：溪海社區發展協會、觀音區廣福社區發展協會及蘆竹區坑子溪休閒農業推動協進會的會員農友們，於市集攤位有新鮮蔬菜、傳統香業、西瓜和蜂蜜等各種農特產，以及品好茶、採西瓜體驗，看見活力滿滿的農友，力拚農村經濟，令人肯定。

▲大園西瓜甜美多汁。（圖／記者楊淑媛攝）

陳靜芳局長也當場邀請，這些富有在地特色的農村社區，來參加8月間舉辦的「桃園珍珠海岸國際音樂節」設攤推廣，豐富桃園珍珠海岸的休閒遊憩。

▲小農設攤，拚農村經濟。（圖／記者楊淑媛攝）

林園居農場主人林木正、萬能科大教授林水泉指出，溪海地區跨域農遊是指在大園溪海休閒農業區及周邊地區，結合花卉、農場體驗、食農教育等元素，打造的多元農遊活動。這個跨域農遊的概念，將溪海休閒農業區的豐富花卉資源，與周邊社區的農場體驗活動串聯起來，讓遊客可以一次體驗多種不同的農遊樂趣。