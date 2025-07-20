▲林繼生新書《青春熱映中》勉勵學子贏得人生奧斯卡。（圖／林繼生提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新興高中副總校長兼中小學部校長林繼生，服務教育界45年，於公私立國中小、高中、大學皆曾任職過，然在擔任武陵高中、六和高中校長期間，根據教育現場的觀察，或給學生鼓勵，或是對青春學子的殷殷呼籲，或提供寫作指引，陸續再出版5本書；其中，10萬字的新著《青春熱映中》甫由三民書局出版發行。

林繼生校長19日表示，他不是所謂的作家，會出書純粹是被「逼稿」成篇的，或因應學校活動所需，或應報章雜誌邀稿而寫。以前四本如此，最近這本《青春熱映中》也是一樣，只是寫作動機與方向，特別是心境有不同而已。

林繼生表示，2019年《國語日報》邀他寫稿。對象是青少年群體，主題不限，就是不能太八股。他在教育場域陪伴過無數學生，看過無數目標明確、發揚踔厲、篤志力行的活潑生命；也看過不少在迷惘與成長間起伏掙扎，沒有方向的靈魂。於是他決定以在教育現場觀察的例子為基礎，揉入社會中發生的青少年案例，輔以他熟悉又有興趣的影視作品為證，希望在有限篇幅內，提供一些有溫度、有思辨，但不要太八股的文章供大家參考。

寫著寫著，五年多過去，終於完成119篇「小品」，後來覺得篇數太多，遂整併調整每篇內容與字數，最後再挑選66篇付梓。林繼生說，這不是一本討論電影的書，但是他喜歡看電影，也喜歡以電影中的例子勉勵學生，書中幾乎每篇文章都有舉電影的例子，所以跟出版社討論，最後定名《青春熱映中》，既標示閱讀對象是曾經青春，或正在青春，或心態還是很青春的人，也強調人生沒有結束，青春的電影就會繼續熱映。

林繼生認為，電影是一場被安排好的夢，是將現實世界包裹進想像之中的魔法；電影有劇本，現實卻沒有。電影裡的結局，早已由導演和編劇安排好，哪怕是最波折的劇情，最後都會在結尾找到答案；電影可以NG重拍，但人生則只此一次，沒有彩排，沒有旁白，沒有背景音樂，也沒有剪接師，無法重來，更無法倒帶。

人生電影所有的畫面都只能一鏡到底，沒有替身，只有一條路，自己走完；只有一部戲，自己演盡。正因如此，活著的每一秒，都是無可取代的經典鏡頭。每一刻的選擇，都是未來的伏筆。

林繼生強調，「青春」，是人生唯一，且最重要的一部電影，身兼導演、編劇與剪輯，更是領銜主演。他希望所有人用心製作，注意每個細節，「青春」這部電影才能叫好又叫座，贏得人生的奧斯卡。