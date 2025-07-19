蜂后動員全家運毒！　7個月狂賺32億　開名車給貓買Gucci

▲65歲「蜂后」領導販毒家族，7個月走私近1噸古柯鹼，累積市值逾新台幣32億元。（圖／取自Met Police）

文／CTWANT

英國倫敦伍爾維奇刑事法院（Woolwich Crown Court）於7月18日宣判，65歲女子黛博拉·梅森（Deborah Mason），綽號「蜂后」（Queen Bee），因操縱一個跨英國的家族販毒集團，與其成員共八人合計被判106年6個月徒刑。梅森長期領取政府補助，還利用販毒收益過著奢華生活，甚至為愛貓購買價值 400英鎊（約新台幣1.6萬元）的Gucci項圈。



▲警方查獲訊息顯示，梅森以販毒獲利購買Gucci貓項圈，價值約新台幣1.6萬元。（圖／取自X）

根據《The Guardian》與倫敦大都會警察局（Met Police）報導，該集團於2023年4月至11月間，組織多名運毒車手，將近一公噸古柯鹼運送至倫敦及布拉德福（Bradford）、萊斯特（Leicester）、伯明罕（Birmingham）、布里斯托（Bristol）、卡地夫（Cardiff）等地。這批毒品批發價約 2,300萬至3,500萬英鎊（約新台幣9.3億至14.2億元），街頭市值估計 8,000萬英鎊（約新台幣32.4億元）。

法院指出，梅森長期領取政府補助，每年收入超過 5萬英鎊（約新台幣202萬元），卻利用販毒收益過著奢華生活，甚至計畫赴土耳其進行整形手術，並花錢購買名牌商品。警方還發現，她使用販毒所得為愛貓購買價值 400英鎊（約新台幣1.6萬元） 的Gucci項圈，並支付昂貴的假期費用。

報導指出，梅森不僅自己指揮網絡，還吸收女兒羅珊·梅森（Roseanne Mason）、其他子女及親友加入，甚至在她赴杜拜度假期間，由女兒接手指揮，協調資金與照顧家中孩童，好讓成員繼續進行毒品運送。多名成員以接送毒品為生，每趟平均可賺取逾 1,000英鎊（約新台幣4萬元），有的甚至攜帶年幼子女進行長途任務。警方指出，這個集團「完全以財務利益為驅動」，參與者對犯罪規模皆知情。

倫敦警方基於情資，採取大規模監控、電信數據分析及實體跟監，並截獲加密通訊訊息，揭露該集團運作模式。大部分成員於2024年5月遭逮捕，最後一名嫌犯於同年11月落網。據倫敦警方偵探克勞沙爾（Jack Kraushaar）強調：「這是一個高度組織化、獲利驚人的販毒網路。若未能攔截，這批毒品將進一步助長暴力與社會問題。」

▲65歲「蜂后」領導販毒家族，7個月走私近1噸古柯鹼，累積市值逾新台幣32億元。（圖／取自X）

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