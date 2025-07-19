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少女溺斃！記者下水播報一半「疑踩到遺體」　驚叫：是她嗎？

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 法拉佐採訪過程中意外發現遺體。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名記者近日報導一起少女溺水案時，親自下水還原現場，播報過程中卻因疑似踩到遺體一陣踉蹌，驚恐反應全被鏡頭拍下，消防隊隨後也在同一位置尋獲少女遺體。

根據《鏡報》，事發於巴西東北部巴卡巴爾市（Bacabal）的梅阿林河（Mearim River），一名少女雷薩（Raíssa）與朋友戲水時不幸溺水失蹤。記者法拉佐（Lenildo Frazão）為展示事發水域深度，親自涉水進入河中進行現場報導，影片中可見他持續往深處走，當河水約漫至胸口時，他卻像是踩到什麼物體一陣驚慌，嚇得趕緊走出水中。

他轉身向攝影團隊說道，「我覺得水底有東西」，接著神色緊張地後退，「不行，我不敢過去，我會怕。那看起來像是手臂，會不會是她？但也可能只是魚，我不確定。」

法拉佐在報導中曾提及該河段水流強勁且深淺不一，河床佈滿坑洞。而報導播出後，消防人員6月30日上午在潛水員協助下重啟搜救，最終在影片中的位置尋獲少女遺體。驗屍結果顯示無外傷痕跡，死因判定為意外溺斃。

雷薩生前就讀當地市立學校，遺體尋獲後校方宣布哀悼3天，社區也舉辦燭光守夜，親友齊聚悼念。法拉佐所屬電視台則聲明表示，記者在地方當局支持下，依照高風險區域報導準則進行採訪，法拉佐本人至今則未公開回應此事。

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