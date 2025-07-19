清潔隊勸站路口危險　他竟氣罵「哩係勒靠北」代價拘役40日

記者黃翊婷／綜合報導

清潔隊員A去年4月間駕駛清潔車沿街清運垃圾時，發現民眾阿清（化名）站在路口轉角處，因擔心發生危險，便加以勸導，沒想到對方竟當場用台語辱罵「哩係勒靠北」、「X」，還試圖衝上前開啟駕駛座車門。嘉義地院法官日前審理之後，依犯意圖妨害公務員依法執行職務而施強暴罪，判處阿清拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲阿清僅因被勸導不要站在路口轉角處，竟出言辱罵清潔隊員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，清潔隊員A今年4月間駕駛一輛清潔車執行清運垃圾職務，行經嘉義市區一處路口時，因發現阿清站在路口的轉角處，擔心發生危險，於是加以勸導，沒想到阿清竟當場理智斷線，不僅用台語辱罵「哩係勒靠北」、「X」，還試圖伸手開啟清潔車的駕駛座車門，但因為車門上鎖未能得逞。

事後，清潔隊員A向警方報案，案件經警方報請檢察官進行偵查。嘉義地院法官認為，清潔隊員A是因為阿清站的位置容易發生危險，才會加以勸導、持續溝通， 阿清非但不理會善意的提醒，反而依舊故我，並出言辱罵，隨後出手意圖開啟駕駛座車門，可見他的行為並非單純的口頭抱怨，也不是出於一時的情緒反應或單純脫口而出的口頭禪。

法官表示，阿清的言詞全然無助於任何公共事務思辨，也不具有文學、藝術、學術、專業領域等正面價值，確實屬於「侮辱」行為無誤，而且他主觀上有妨害公務執行之目的，行為也足以拖延、干擾公務執行的效率及順暢，顯然已經踰越依法執行職務公務員可合理忍受的範圍，最終依犯意圖妨害公務員依法執行職務而施強暴罪，判處他拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。