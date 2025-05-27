4度酒駕想易科罰金失敗　駕駛抗議「不公平」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）因第4次酒駕被判處有期徒刑4個月確定，他入監之後提出聲明異議，認為檢察官不准易科罰金對他不公平，他只是因為天冷為了保暖，才會誤喝藥酒。不過，嘉義地院法官審理之後，發現阿輝在第3次酒駕被抓時，喝的也是同一款藥酒，因此不採信他的誤喝說詞，最終裁定駁回。

▲阿輝酒駕4次均被法院判刑，前3次獲得易科罰金的機會。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

阿輝主張，他因酒駕被法院判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，他具狀向嘉義地檢署聲請易科罰金，卻還是被通知應該在今年5月到案入監執行；他強調，自己並非5年內4犯酒駕，當時是因為天冷又需要在田裡工作，為了暖身才會誤喝藥酒，酒測值僅0.31，他早已決心戒酒，檢察官卻不准他易科罰金，這顯然不公平。

嘉義地院法官表示，經查，阿輝在2011年、2016年、2023年、2025年（即本案）確實都有酒駕被判刑的紀錄，其中第3次和第4次都是飲用同一款藥酒，顯然他應當知道該款藥酒含有酒精，因此不採信他的誤喝之說。

法官指出，阿輝前3次酒駕被判刑均獲得易科罰金的機會，當時檢察官曾否准易科罰金2次，但被法院撤銷，阿輝經過檢察官2次否准易科罰金、2次聲明異議，應當清楚如果再犯酒駕，很可能會面臨不得易科罰金的狀況，卻還是再度酒駕上路，顯然先前的裁罰已經難以達到矯正之效。

法官提到，本案檢察官在指揮執行時，已具體審查並考量過個案的情形，也充分給予阿輝陳述意見的機會，裁量權的行使並無違法或不當之處，最終認定阿輝聲明異議為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

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