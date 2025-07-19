陸「暴走團」擋救護車！團長喊冤：就一分鐘

▲「暴走團」不願讓道惹議。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧朝陽一個100多人的老年人徒步「暴走團」日前在街上運動時，遇到兩輛消防車及一輛救護車，但卻不避讓，堅持保持隊形，最後反而是救護車主動靠邊。事件曝光之後，暴走團在網路上被罵翻，但團長卻認為非常冤枉，強調當天救護車是備勤狀態，他也是為了團員的安全著想，想讓團員先過去，怕車撞到人。

根據《大象新聞》報導，暴走團的團長表示，網友看到消防救護車燈閃爍，都以為在執行任務，就讓人聯想到肯定是他們不對，「當天那些車輛屬於備勤狀態！」

團長說，他們所在的這個道路是屬於大凌河景區之內的非機動車道，當時也是為了100多位隊員的安全著想，就一分鐘，想讓隊員先過去，怕車碰到人，「每一個老百姓他都懂得，如果說當時有人掉河了，徒步隊會立馬解散，會幫著他們救人。」

團長還說，如果真的是哪裡著火或者有人掉河裡了，徒步團隊不可能袖手旁觀，這是老百姓都明白的簡單道理。

大陸知名律師河南澤槿律師事務所主任付建認為，根據道路交通安全法第五十三條規定，消防車、救護車等執行緊急任務時，享有優先通行權，其他車輛和行人應當讓行。

不過，付建也說，如果消防車和救護車是去執勤而非出緊急任務，它們不享有優先通行權。此時，應按照正常的交通規則和通行原則來判斷，根據第三十六條規定，機動車、非機動車、行人實行分道通行，即車應讓人。

「暴走團」是中國大陸老年人流行的健身活動，但卻飽受批評，因為暴走團的成員相當多，經常是數十、上百人同時在街上徒步行走，大陣仗不只佔用人行道，還可能佔用到車道，造成不少交通問題。