鄭運鵬前辦公室主任被撞死！兒女哀傷現身驗屍　肇事司機下場曝

記者陸運陞／新北報導

前立委鄭運鵬辦公室前主任蔡文祺昨天（18日）下午4時許，騎機車載著機車返家途中，行經鹿角溪堤外道路時，遭到休旅車從後方追撞，造成蔡男送醫不治，而妻子則受到輕傷。今天（19日）下午蔡男進行報驗，由兒子、女兒及親屬到場相驗，蔡男妻子則因受傷未能前來，肇事駕駛也面色凝重進入。

▲蔡男今天下午報驗，肇事余男面色凝重現身。（圖／記者陸運陞攝）

昨天傍晚蔡男騎車載著妻子許女返家，途中沿著鹿角溪堤外道路往樹林方向，行經八德街出口時，後方開休旅車的49歲余男，未注意前方狀況，直接從後方撞上，蔡男與妻子當場飛出，蔡男則頭部受到重擊，滿臉鮮血命危送醫，經搶救後仍宣告不治，而妻子則四肢擦挫傷並無大礙。

▲蔡男兒子（右1）女兒（右２）領回遺體送往殯儀館。（圖／記者陸運陞攝）

蔡男遺體今天下午2時許在亞東醫院報驗，兒子、女兒及其他親屬相繼抵達往生室；檢察官率同法醫隨後抵達，經查死亡原因為交通事故所引起「創傷性休克」、「頭腦部創傷」，家屬對此無意見，隨後將蔡男遺體發還給家屬，隨後將遺體送往板橋殯儀館存放。

而肇事的余男抵達時，則面色凝重不發一語進入，經檢察官召開臨時偵查庭後，諭知5萬元交保，但考慮其從事玩具代工，每月收入僅3至4萬，並無多餘存款，最後裁定限制住居及出境，不用現金交保，並將肇事休旅車發還。

▲檢察官率同法醫抵達亞東醫院。（圖／記者陸運陞攝）