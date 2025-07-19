LIVE／禿子燕子漢子合體！　反罷免黃金周國民黨新北拚萬人造勢

記者鄭佩玟／台北報導

距離首波藍委大罷免投票日進入倒數7天，選戰日漸白熱化，今（19日）選前黃金周，國民黨選在板橋第一運動場前辦「新北愛國者行動」，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，「禿子」、「燕子」、「漢子」再度合體拚萬人大造勢，要凝聚藍營氣勢，催出更多不同意罷免票。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

國民黨指出「反惡罷 新北愛國者行動」活動於今日下午4點在板橋第一運動場展開，宣傳國民黨新北市立委為民奔走、拚政績，守住地方建設預算，為新北市爭取373億元建設經費，照顧所有新北市民，提升生活品質，卻遭到民進黨的惡罷威脅，號召民眾用行動支持為民喉舌的立委，守住新北、守住民主。

除了韓國瑜、盧秀燕、侯友宜等黨內要角，前總統馬英九、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等執政縣市長也將到場助講，展現藍軍大團結。出席的國民黨立委包括第1選區洪孟楷、第7選區葉元之、第8選區張智倫、第9選區林德福、第11選區羅明才、第12選區廖先翔，現場更同時限 量開賣不同意罷免T-shirt。

新北市長侯友宜強調，新北市6個國民黨立委盡心盡力，為人民、新北市爭取更多建設，同時負起國家安定發展的責任，多年來立委們都很努力，他會跟新北市的立委站在一起，共同面對挑戰，也會積極回應人民需求，解決人民問題，希望大家一起加油。

國民黨新北市黨主委黃志雄則說，這場新北大型造勢將由議員陳偉杰、江怡蓁主持，拚萬人站出來反惡罷，預計進行2個小時。他觀察，最近反罷氛圍逐漸發酵，如何催出藍軍支持者投票動能是最後關頭的重點，能否挺過罷免考驗，關鍵就在投票率。

▼國民黨舉辦「反惡罷 戰獨裁 不同意罷免」北部黃金週造勢晚會。（圖／記者鄭佩玟攝）