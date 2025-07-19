詹江村赴花蓮反惡罷巧遇「前女友」　笑眼合照自曝30年來變很多

▲國民黨桃園市議員詹江村，前往花蓮「反惡罷」宣講的路途上，巧於30年前的前女友。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨桃園市議員詹江村今（19日）直奔花蓮為傅崐萁「反惡罷」活動站台，不料，在路程上，接到「前女友」寒暄的電話，意外發現與前女友正好在同一班列車上，詹江村隨即前往前女友的車廂，並留下合影紀念，他還透露，自己現在的髮型與30年前完全不一樣。

國民黨立院黨團總召傅崐萁今日在花蓮舉辦「反惡罷護民主，花蓮人站出來」宣講活動，並邀請詹江村到場參與。然而詹江村在臉書透露，早上搭火車到花蓮助講時，接到30幾年前，花蓮前女友的電話。

詹江村表示，電話中，前女友說，在海報看到他會出席宣講，所以，來電提醒要注意有土石流警報。詹江村則回應，他知道有土石流警報，而且現在火車開很慢。不料，前女友居然也正好在同一班列車上，只是詹江村坐在第4車廂，而前女友坐在第8車廂。

對於這樣難得的緣分，詹江村進一步詢問前女友，旁邊有沒有隨行的朋友？還是跟老公一起回花蓮？前女友表示，只有她自己回花蓮，而且旁邊剛好有一個位置。

於是詹江村走過一節又一節的車廂，來到前女友的座位旁，並與她留下一張合照紀念，他也不禁在內心感慨，自己當年交往時，還是長頭髮，現在完全不一樣，不知道前女友是否還記得，都30幾年了。