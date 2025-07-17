不讓監票員在工作地投票挨轟　中市選委會：已造冊完畢可投票

▲台中市選委會公布公辦電視罷免說明會時間表。（圖／台中市選委會提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會民進黨團日前指控台中市選委會以「作業不及」為由，不讓投票所監票員在工作地投票，砲轟市府扼殺人民憲法賦予的罷免權利。今天台中市選委會宣布，各區戶政事務所已完成監票員工作地投票名冊及投票通知單編印，戶籍地在同一選區的選務員，可在工作地投票所投票。

先前中市選委會回應民進黨團指控，透露係因受到颱風停班課影響，導致作業不及，工作地投票造冊不及，監票員無法在工作地投票所投票。但今天中市選委會宣布，已經請各區戶政事務所協助緊急作業，已完成監察員工作地投票名冊及投票通知單編印，符合工作地投票規定之選務工作人員(含監察員)都可以在工作地投票所投票，台中選委會也從今天起，將投票通知單併同罷免公告依規發送。

除了監票員投票爭議之外，有關許多投開票所工作人員沒接獲講習通知，台中市選委會也宣布，將在本周加開假日講習場次，已請各區選務作業中心通知無法參加先前幾場講習的選務人員，前往受訓。

另外，台中市選委會將在20日公辦電視罷免說明會，第四選舉區排定20日10時，第六選舉區20日15時，第五選舉區20日19時，除了在群健有線電視播出，各場次直播均於YouTube（台中市選舉委員會頻道）同步播出。