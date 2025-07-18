被AI取代！Candy Crush開發商裁員200人　與Xbox全球重組有關

▲《Candy Crush》開發商King傳出大規模裁員，約200名員工受影響，部分職位由AI工具取代。（圖／翻攝自King官網）

圖文／CTWANT

遊戲產業近期掀起勞動風暴，《Candy Crush》開發商King因引進AI技術，宣布大規模裁員，預計削減約200個職位，約占公司總人力10%。此舉引發員工強烈反彈，原因不僅在於大規模人力縮編，更因部分被裁職位已由AI工具接手，而這些工具正是由員工過去投入多年開發的。

根據《彭博》（Bloomberg）與《MobileGamer.biz》報導，本次裁員並非單一事件，而是微軟Xbox全球裁員行動一部分。 微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard）與King後，展開組織重組，計畫整合部門並降低成本，預估全球已有數千人受影響，包括Xbox Game Studios、ZeniMax、Activision Blizzard與King。

據知情人士透露，本次裁員主要影響歐洲據點，包括倫敦、斯德哥爾摩、柏林與巴塞隆納。其中，倫敦的《Farm Heroes Saga》團隊損失慘重，約半數人員（50人）被裁撤，部分高層主管已被安排提前休假，預計於今年秋季正式離職。

被解雇的職位多屬創意領域，包括：

關卡設計師

遊戲敘事與編劇

UX 使用者體驗設計

研究與品質測試（QA）

「幾乎整個關卡設計部門被解散，這些人花了幾個月打造能更快生成關卡的AI工具，如今卻被這些工具取代，」一名匿名員工表示。「文案團隊也是如此，AI取代他們的工作。這一切都是為了效率與獲利，雖然公司業績狀況很好。」

《MobileGamer.biz》還指出，部分裁員標準備受質疑，有員工認為，某些解雇並非單純因組織重整，而是因為有人曾在內部論壇批評管理層或表達不滿。另有消息人士批評人資部門長期「僅維護公司利益，而忽視員工權益」。裁員前King內部士氣已偏低，而這波行動更進一步打擊信心。一名員工直言，「高層說提升士氣是首要目標，但現在士氣跌到谷底。」

這起事件也是Xbox近期第三次與AI相關的爭議。今年稍早，Xbox因發布AI生成的徵才內容遭批評，甚至有主管建議遭裁員員工「用AI幫助找新工作」，引發輿論撻伐。目前，King與微軟尚未針對此事件發表正式聲明。

▲知情人士指出，被裁員的關卡設計與文案團隊，過去協助開發AI工具，如今反被這些工具取代。（圖／翻攝自X）

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