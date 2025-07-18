「桃園捷運X南海電鐵」1日套票禮盒　雙鐵彩繪列車7/20限量開賣

▲桃園捷運公司與日本南海電鐵推出「桃園捷運X南海電鐵2025彩繪列車限量一日票禮盒」。（圖／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運公司與日本南海電鐵合作推出「桃園捷運X南海電鐵 2025彩繪列車限量一日票禮盒」，預計7月20日正式開賣，收藏與實用兼具。桃園捷運公司指出，本次推出限量一日票禮盒，票卡以台日雙方的「桃園號」與「南海電鐵號」彩繪列車圖樣為設計核心，全台限量1500套，每套原價640元，特惠價599元，在機場捷運全線車站（A20興南站除外）販售，售完為止，鐵道迷要把握時間搶購。

▲「桃園捷運X南海電鐵2025彩繪列車限量一日票禮盒」，預計7/20開賣。（圖／桃園捷運公司提供）

桃園捷運公司表示，「桃園捷運X南海電鐵 2025彩繪列車限量一日票禮盒」，票卡採亮面光膜、珍珠粉方式印製，呈現微微閃爍，猶如珍珠光澤效果，搭配精緻典藏外盒，整體質感大幅升級，非常具有紀念與典藏價值。

桃園捷運公司指出，為深化台日觀光及軌道上國際交流，桃捷攜手桃園市政府觀光旅遊局與日本南海電鐵株式會社，共同推出2款彩繪列車，分別是「桃園號」及「南海電鐵號」。「桃園號」以「発見！台湾桃園の魅力」為設計主題，採用暖色調與幾何美學描繪出桃園四季更迭的風景意象，車身描繪大溪老街、中壢夜市、拉拉山等27處桃園代表景點，打造一輛如畫般的移動展覽館，列車自2025年2月25日起為期兩年，行駛於日本南海電鐵本線、機場線、和歌山港線，讓桃園特色風貌登上關西鐵道。目前適逢2025大阪關西世博會，展期自2025年4月13日起至2025年10月13日，透過「桃園號」彩繪列車將進一步提升桃園在國際觀光市場的能見度。

另外，「南海電鐵號」車身採手繪漫畫風格，呈現南海電鐵沿線的觀光景點，像是大阪通天閣、世界遺產高野山、傳統文化之都堺市等，列車自2025年3月3日起為期1年，行駛於桃園機場捷運線，讓台灣民眾了解日本關西地區的豐富文化特色。在台灣的機場捷運，或是到日本關西的南海電鐵，都有機會親身搭乘到彩繪列車。

▲桃園捷運公司與日本南海電鐵推出「桃園捷運X南海電鐵2025彩繪列車限量一日票禮盒」，由AI美女擔任代言人。（圖／桃園捷運公司提供）

桃捷公司自2017年起與日本南海電鐵株式會社簽署合作協議，8年來透過聯合票券販售、觀光宣傳推廣到彩繪列車交流等各種方式，逐步深化台日兩地文化連結，今年的彩繪列車運行與限量票卡販售，再次呈現出雙方鐵道文化交流的成果，也希望藉此吸引更多國內外旅客認識桃園之美。

桃捷公司強調，一日套票除具觀賞與收藏功能外，也具備實用性，一日票限搭乘機場捷運，自啟用後到當日營運結束前可不限區間、不限次數、不限車種搭乘使用。無論是忠實鐵道迷、票卡迷，或是想體驗台日觀光魅力的旅人，這款限量一日套票禮盒都是不可錯過的夢幻珍品。