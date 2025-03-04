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桃捷新推出列車造型商品小物　木尺入手僅銅板價

▲桃園捷運公司最近推出立體木質可動鑰匙扣、造型木尺、托特袋及帆布袋等4種列車造型的商品小物，頗受消費者喜愛。（圖／桃園市捷運公司提供）

▲桃園捷運公司最近推出立體木質可動鑰匙扣、造型木尺、托特袋及帆布袋等4種列車造型的商品小物，頗受消費者喜愛。（圖／桃園市捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運公司最近新推出立體木質可動鑰匙扣、造型木尺、托特袋與帆布袋等4種列車造型商品小物，頗受消費者喜愛，配合即將到來38女王購物節，桃捷公司特別於3月2日起在桃捷官方蝦皮商城（https://shopee.tw/tymetro0302）販售，其中木尺僅銅板價50元就可入手，喜愛收集者有福了。

桃園捷運官方蝦皮商城販售的桃捷商品，包括桃捷列車造型系列、桃捷吉祥物-紫嘯鶇（鶇鶇）、直達美好系列、阿桃&園哥、巧虎、樂天、桃捷x草本誠食共7類，商品多樣豐富從吃的、用的、穿搭的都有，自用或送禮都適合。

桃捷公司表示，3/2新推出的桃捷列車造型木質商品有2種，各有直達車與普通車的造型設計，其中列車木尺，對於上班族、學生族群而言除了是很實用的商品，當使用機場捷運電聯車的車廂造型木尺，比起傳統樣式的塑膠尺更顯得與眾不同，能吸引周邊的目光朝您這邊看過來。其次立體可動式鑰匙圈，木質輕巧、放口袋不會有沉重感，拉動後還可以看到可愛的小動物們從車窗探頭，在上班上學煩悶時，看了令人充滿療癒感。

▲桃園捷運公司最近推出托特袋及帆布袋等列車造型商品小物，兼具時尚又環保，很受上班族歡迎。（圖／桃園市捷運公司提供）

▲桃園捷運公司最近推出托特袋及帆布袋等列車造型商品小物，兼具時尚又環保，很受上班族歡迎。（圖／桃園市捷運公司提供）

桃捷列車圖樣的2種提袋，分為大、小尺寸的托特袋及單一尺寸的帆布袋等3種款式，採用天然原始棉花殼製作而成，兼具簡單時尚又環保，在上班、購物或休閒等各種場合的穿搭都很合適。

此外，先前熱銷一空的桃捷列車迴力車，這次也補貨上架，讓捷運迷不再向隅，想蒐集桃捷列車小物，喜愛捷運商品的好朋友快來上線看看，透過桃捷官方蝦皮商城讓您隨時都能跟桃捷生活在一起。

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