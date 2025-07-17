雲端點歌也有坑！KTV播未授權歌曲　智慧法院審理業者與負責人

▲智慧法院針對KTV業者播放未授權《中國好聲音》歌曲一案，併案進入審理程序。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

KTV播歌也可能吃上官司！智慧財產及商業法院檢察署針對《中國好聲音》歌曲遭未授權重製播放一案，日前完成重新偵查，認定台南1家KTV涉及未授權播放相關音樂，並追查提供點歌系統的「美華影音科技股份有限公司」與林姓負責人，兩案併案起訴，已移審智慧法院。

該案源自宏揚多媒體股份有限公司提出告訴。宏揚為《中國好聲音》及多首華語歌曲在台最大 KTV 授權權利人，擁有公開播送、傳輸、重製與營利授權等著作財產權。檢方調查指出，美華影音公司未經授權擅自重製宏揚擁有版權之音樂內容，並上架雲端點歌系統，供下游店家營利播放，播放曲目包括〈夜空中最亮的星〉、〈野子〉等熱門歌，違反《著作權法》第92、93、87及101條。

宏揚強調，除了平台供應方違法外，若使用店家明知系統內曲目未經授權，仍持續提供顧客點歌使用，依《刑法》第28條亦可能構成「共同正犯」，與上游平台一同負擔刑事責任。

宏揚呼籲業者務必確認曲目來源合法，勿貪一時方便而冒法風險，「著作權並非提醒而已，是實際會導致刑責的紅線。」

此案現由智慧法院受理，後續將依各方證據與行為情節進行審理與裁定。