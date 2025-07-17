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頂樓違建藏鴿舍！男掏5千「幫幫忙一下」給拆除大隊　這下慘了

▲▼「6個小習慣」讓你輕鬆變有錢。（圖／Unsplash）

▲違建怕被拆！新北男當場塞5千賄公務員下場慘了。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

新北市林姓男子為保自家頂樓鴿舍與違建不被拆，竟趁市府拆除大隊勘查時，當場掏出5000元行賄，還說「幫幫忙」、「讓我們自己拆」等語，企圖換取緩拆通融。公務員拒收並回報，廉政署調查後移送檢方。士林地檢署考量，林男坦承犯行，涉犯《貪污治罪條例》非公務員行求賄賂罪，加上沒有前科、態度良好，認罪悔過，予以緩起訴。

緩起訴指出，林男擁有新北市汐止區某處多層違章建築，包括原建、增建層與頂樓鴿舍，未經建照及使照核准，為典型實質違建。去年間，新北市違建拆除大隊派員現場勘查，林男竟在現場試圖賄賂拆除大隊的林姓公務員，意圖緩拆或先行通知自行處理，當場提出5千元「意思意思」。

該名林姓公務員不為所動，當場拒收並依法回報單位，後經法務部廉政署接手調查，全案移送地檢署偵辦。林男在訊問時坦承行為，與證人供詞相符，並有現場紀錄與公文可資佐證。

檢方認為，林男雖涉犯《貪污治罪條例》第11條規定，屬對公務員不違背職務之行為行求賄賂，但無前科、犯後坦承、配合調查，且賄款金額不高、實際未造成違建延宕拆除，整體危害有限，依法予以緩起訴處分。

緩起訴期間為1年，林男須於6個月內繳交新台幣2萬元至公庫。倘若期間內再犯重罪或違反相關履行事項，將撤銷緩起訴，依法繼續起訴。

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