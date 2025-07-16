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吳沛憶指「洗頭佔公款」陳玉珍否認辦公室裝SPA　求償結果曝

▲▼國民黨團召開 攏係假 罷團 假專車 真賄選 公督盟 假監督 真側翼 記者會 陳玉珍 翁曉玲 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍否認「洗頭要佔公款」，告民進黨立委吳沛憶求償150萬元，一審吞敗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委陳玉珍去年（2024年）被爆料，想在自己的立委研究室加裝盥洗設備，遭諷想破壞古蹟、打造「玉珍SPA館」，民進黨立委吳沛憶PO文批陳「洗頭要佔公款」，陳玉珍認為吳沛憶抹黑她意圖貪污，提告求償精神慰撫150萬元，台北地院今（16日）判陳敗訴，可上訴。

判決理由指出，吳沛憶本件挨告的PO文脈絡，是批判國民黨團破壞立法院公物不賠錢，並將陳玉珍想加裝私人盥洗設備一事夾敘夾議，而後者確實在吳PO文前，已被媒體廣泛報導，陳更受訪證實有過夜需求、已請立院總務處會勘她的立委研究室能否加裝盥洗設備管線。

法官認為雙方都是立委，用公款裝修個人研究室是否合宜，涉及公眾事務領域，此範圍若受評論，個人名譽應對言論自由有較高退讓，媒體已詳細報導陳玉珍對爆料的回應，與客觀事實無顯著出入，縱然吳沛憶沒親自向陳求證，本件PO文仍非全然無據，也無明知或重大輕率惡意，據此判吳免賠。

▲▼立委吳沛憶等民進黨女性立委召開 我挺青年世代 支持青年基本法 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委吳沛憶堅稱對陳玉珍善意評論可受公評之事。（圖／記者屠惠剛攝）

本案源於去年7月8日，立院排審《公職人員選舉罷免法》部分修正條文，朝野立委拂曉搶佔內政委員會會場、事後互控對方破壞門窗等公物，開議時更數度爆發肢體衝突、癱瘓議事，陳玉珍單挑綠營5位女立委叫罵推擠、挨批施暴。

隔天（9日）陳玉珍被媒體爆料，要求立院總務處會勘她的立委研究室，打算加裝私人盥洗設備、還想請按摩師進駐，遭諷明知立委研究室所在的立院青島二館是古蹟，卻計劃打造「玉珍SPA館」，幸好立院總務處多次實地評估，認為無法加裝盥洗設備管線而作罷。

陳玉珍當天發出4點聲明，否認意圖破壞古蹟、在辦公室打造洗頭SPA，當時僅進行合法裝修，批媒體報導譁眾取寵，陳並帶媒體參觀她平時洗頭地點即立法院內的美容院，藉此澄清。

吳沛憶當天下午4點多，在個人臉書粉專PO文，批國民黨「不只陳玉珍洗頭要佔公款，國民黨團到現在還不賠錢給立法院。集體破壞公物還賴帳，這不叫嚴重什麼叫嚴重。這些公款都是人民納稅錢，國民黨到底賠錢了沒有，請韓國瑜院長趕快去查！」

陳玉珍揪住「不只陳玉珍洗頭要佔公款」這句話，主張吳沛憶抹黑她意圖貪污，造成她精神痛苦，向吳求償精神慰撫150萬元。吳堅稱沒虛構杜撰，善意評論可受公評之事，不應受罰。陳另案告吳去年12月6日誣賴她「脫衣求碰瓷」、「意圖製造性騷擾」等語，向吳求償精神慰撫150萬元，北院訂於下月（8月）15日宣判。

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