全國首創！台中市和平區推視訊調解機制　打破交通限制

▲台中市和平區公所成功辦理全國首件視訊調解案件。（圖／台中市法制局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市和平區幅員遼闊，區內民眾常因交通不便無法親自到場參與調解，台中市政府法制局與和平區公所共同首創全國唯一的「視訊調解機制」，首件視訊調解案件並於本月14日在公所召開，由和平區調解委員會鄒盛達主席親自主持。

法制局指出，此次首開視訊調解案例，是一名居住於市區民眾與和平區平等里居民在台7甲線58公里處發生車禍，涉及車輛損害賠償問題。因為兩造如於和平區公所進行實地調解，平等里當事人必須舟車勞頓下山調解，故雙方協議同意透過視訊調解方式解決糾紛，經協調後雙方順利調解成立。

法制局長李善植表示，視訊調解構想最初由和平區調解委員會主席鄒盛達提出，主要因中橫便道受道路管制影響，使得梨山地區居民往返區公所參與調解極為不便。尤其在汛期或颱風期間，易發生道路坍方，甚至須繞行南投，單程耗時長達約4小時。透過在和平區調解委員會及梨山地區里辦公處設立視訊據點，當事人可透過線上視訊方式參與調解。

法制局進一步說明，和平區視訊調解制度為全國首創，經審慎研議並送請法務部審核後，確認符合「鄉鎮市調解條例」。和平區公所在法制局指導下，制定和平區公所視訊調解作業規範，包括案件審查、期日安排、設備測試、調解程序及結果處理等，以確保調解程序嚴謹，另調解過程採全程錄製影音光碟三份，分別存檔於公所與法院，更能確保程序透明、合法。