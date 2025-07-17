標準版機型無緣升級？iPhone 17 Pro傳將導入抗反光耐刮玻璃

▲iPhone16。（示意'圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出有望為即將推出的iPhone 17 Pro系列導入全新抗反光耐刮顯示技術，據供應鏈消息指出，蘋果已解決原先產能不足的問題，相關玻璃塗層目前已達到可量產的良率，預計將應用於 iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max。

根據《MacRumors》報導指出，這項升級技術為一層具抗反光效果的顯示玻璃，不僅能有效減少螢幕眩光，還具備優於現行Ceramic Shield（超瓷晶盾）的抗刮特性。該技術最早於2024年被爆料，然而由於製程繁瑣、進度延宕，曾一度傳出遭到取消。

根據內部消息，蘋果近期已優化相關塗佈製程，成功提升產線效率，使該技術重新重返量產計畫。不過，此次僅限高階機型受惠，標準版的iPhone 17與預期取代Plus系列的iPhone 17 Air將維持現有螢幕設計，無緣新技術。

現行 iPhone顯示面板主要依賴具指紋防護效果的疏油層，以及抗衝擊的Ceramic Shield。相比之下，iPad與Mac系列近年已開始強化抗反光處理，但iPhone仍未全面導入此技術。

外界認為，蘋果此舉有意回應競爭對手三星的壓力。三星旗艦手機已採用「Gorilla Glass Armor」，可減少高達75%的螢幕反射，並在強光下提供更佳對比度，蘋果勢必需在顯示技術上做出回應以維持競爭力。