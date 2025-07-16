桃園道路驚見簡體字！議員嗆市長　市府打臉：那是省道

▲民進黨桃園市議員黃瓊慧在臉書揭露，桃園市某段道路施工使用簡體字標示。（圖／翻攝臉書「黃瓊慧 桃園觀察日記」）

圖文／鏡週刊

桃園市近日有民眾發現，市區某段道路施工時使用簡體字標示，引發議論。民進黨桃園市議員黃瓊慧在臉書發文，痛批市府在公告與標語中使用中國常見的用語及簡體字，還質問「市長是哪國人？」不過市府火速回應，指出該路段為省道，由交通部公路總局負責，建議議員先釐清權責再發言。

黃瓊慧表示，桃園市政府先前舉辦燈會就頻用簡體字與「攝像頭」等中國用語，如今連日常的銑鋪工程公告也不改，令人無法接受。她在貼文中說：「公家機關單位公告字體請別用簡體字可以嗎？」並預測市府將把責任推給廠商，最後不了了之。

對此，桃園市新聞處長羅楚東隨即說明，該簡體字施工標示出現在省道範圍，該段工程由交通部公路總局中壢工務段執行，目前市府已請中央單位儘速修正。

羅楚東反批，黃議員未經查證就急於批評市長，令人遺憾。他反問：「若照議員邏輯，是不是該問交通部長或行政院長是哪國人？」強調這種操作只會模糊焦點，徒增誤解。

他也點出，地方道路權責有明確分工，省道屬中央管轄、縣市道才是市府責任，議員若仍搞不清楚，市府也無奈。他呼籲民代應更專業務實，不該將錯誤資訊用作政治操作工具。

此事件也在網路上引起討論，不少網友調侃「直接在省道翻車」「不知道交通部長是哪國人？」也有人認為「政治人物發言還是要查證一下比較保險」。



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