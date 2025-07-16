東森臺大科研成果再突破　守護熟齡健康

▲臺大東森生技暨生醫研發中心主持人陳彥榮教授。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

東森集團與國立臺灣大學合作設立的「臺大東森生技暨生醫研發中心」，持續在天然成分進行功效實驗研究，近日再度發表第五期科研成果。此次研究聚焦於天然植萃綠原酸（Chlorogenic Acid, CGA）對細胞面對壓力時的潛在影響，實驗結果具備應用價值與前瞻性。



由臺大生化科技學系陳彥榮教授領銜的研究團隊，以人類間質幹細胞（mesenchymal stem cell, MSC）為模型，進行氧化壓力下的DNA穩定性實驗。實驗設計中，細胞暴露於過氧化氫（H₂O₂ 40μM）為模型，產生明顯DNA損傷；而在同時處理綠原酸時，觀察到DNA拖尾現象明顯減輕。研究透過「彗星法DNA損傷試驗」佐證綠原酸有保護細胞DNA面對自由基壓力造成損傷的可能性，推測其具備支持細胞抗氧化能力。

陳彥榮教授表示，綠原酸來自天然來源、具有良好抗氧化特性。此研究結果將有助於未來在營養補充領域中，並可探索其對健康維持的進一步應用。

除本次實驗中的核心成分外，東森團隊亦整合多種具潛力的營養元素，如鹿胎盤、人蔘、鹿茸、毛喉鞘蕊花、紅景天、亞精胺、小孢子靈芝等，針對熟齡族群在代謝、循環、放鬆與修復等日常營養需求上，發展出兼具傳統智慧與科學佐證的全方位滋養配方。

東森集團表示，未來將持續深化與臺大產學平台的協作，委託中心進行分子科學的細胞功能性驗證。落實「天然×科學」的品牌核心理念，並強化科研驗證流程，推動更貼近熟齡族群生活所需的營養保健商品，共同為健康老化與日常調理提供可靠支持。

