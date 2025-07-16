　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森臺大科研成果再突破　守護熟齡健康

東森臺大科研成果再突破 守護熟齡健康（圖／東森購物提供）

▲臺大東森生技暨生醫研發中心主持人陳彥榮教授。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

東森集團與國立臺灣大學合作設立的「臺大東森生技暨生醫研發中心」，持續在天然成分進行功效實驗研究，近日再度發表第五期科研成果。此次研究聚焦於天然植萃綠原酸（Chlorogenic Acid, CGA）對細胞面對壓力時的潛在影響，實驗結果具備應用價值與前瞻性。

由臺大生化科技學系陳彥榮教授領銜的研究團隊，以人類間質幹細胞（mesenchymal stem cell, MSC）為模型，進行氧化壓力下的DNA穩定性實驗。實驗設計中，細胞暴露於過氧化氫（H₂O₂ 40μM）為模型，產生明顯DNA損傷；而在同時處理綠原酸時，觀察到DNA拖尾現象明顯減輕。研究透過「彗星法DNA損傷試驗」佐證綠原酸有保護細胞DNA面對自由基壓力造成損傷的可能性，推測其具備支持細胞抗氧化能力。

陳彥榮教授表示，綠原酸來自天然來源、具有良好抗氧化特性。此研究結果將有助於未來在營養補充領域中，並可探索其對健康維持的進一步應用。

除本次實驗中的核心成分外，東森團隊亦整合多種具潛力的營養元素，如鹿胎盤、人蔘、鹿茸、毛喉鞘蕊花、紅景天、亞精胺、小孢子靈芝等，針對熟齡族群在代謝、循環、放鬆與修復等日常營養需求上，發展出兼具傳統智慧與科學佐證的全方位滋養配方。

東森集團表示，未來將持續深化與臺大產學平台的協作，委託中心進行分子科學的細胞功能性驗證。落實「天然×科學」的品牌核心理念，並強化科研驗證流程，推動更貼近熟齡族群生活所需的營養保健商品，共同為健康老化與日常調理提供可靠支持。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光
快訊／台灣雙職籃10隊合作　莊瑞雄：意向書已超過一半回傳
iPhone 17外觀爆料　2款新色曝光
不是惡鄰！隔壁敲打聲「連續1小時」　34歲男中風求救
快訊／雙北雨彈升級！15縣市豪大雨特報
敵導彈攻擊南部(台南除外)！防空演習中山一路全淨空
快訊／教育部罰台師大110萬！　主持人罰50萬
「薇帕」颱風最快明天生成　預測路徑曝
涉虐童153次女師首發聲！被解雇喊冤
「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

東森臺大科研成果再突破　守護熟齡健康

韓國肯德基「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」登台　業者證實：7/29開賣

肯德基「3大優惠券」今天限量領　雞塊買1送1、炸雞桶56折

7-11飲料任兩件最低0元起！超商優惠來了　萊爾富泡麵買1送1

必勝客應援明星賽優惠一次看　外帶買1送1、比薩下殺半價

Switch 2預購破萬台掀熱潮！暑假娛樂買氣夯　線上電玩展、3C優惠限時開跑

食安新規「禁外送員嚼口香糖」挨轟　工會：食藥署同意修法討論

九族清涼嘉年華開打！濕身狂歡水戰＋精彩表演秀嗨翻暑假　千萬好禮週週抽把百萬賓士開回家

【廣編】SEALY席伊麗床墊進駐桃園機場！攜手環亞機場貴賓室打造全球首發「SEALY LOUNGE席伊麗尊榮房」

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

東森臺大科研成果再突破　守護熟齡健康

韓國肯德基「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」登台　業者證實：7/29開賣

肯德基「3大優惠券」今天限量領　雞塊買1送1、炸雞桶56折

7-11飲料任兩件最低0元起！超商優惠來了　萊爾富泡麵買1送1

必勝客應援明星賽優惠一次看　外帶買1送1、比薩下殺半價

Switch 2預購破萬台掀熱潮！暑假娛樂買氣夯　線上電玩展、3C優惠限時開跑

食安新規「禁外送員嚼口香糖」挨轟　工會：食藥署同意修法討論

九族清涼嘉年華開打！濕身狂歡水戰＋精彩表演秀嗨翻暑假　千萬好禮週週抽把百萬賓士開回家

【廣編】SEALY席伊麗床墊進駐桃園機場！攜手環亞機場貴賓室打造全球首發「SEALY LOUNGE席伊麗尊榮房」

新任矯正署長上任　鄭銘謙期勉「守護公平正義，落實矯正復歸」

台東縣達仁、長濱、成功衛生所主任聯合佈達

鏟屎官養到「超級黏人雞」　瞇眼拉長脖子貼額頭撒嬌

巴西咖啡恐大漲！　業者搶50%關稅前加速向美國運貨

40歲重度白內障！台中女水晶體「整個乳白色」併發青光眼險失明

中國男赴泰被同鄉綁架！　拒付「300萬贖金」遭殺害棄屍路邊

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

快訊／台灣雙職籃10隊合作　莊瑞雄：意向書已超過一半回傳

遭女足抽血案波及　林口長庚聲明：子計畫獨立執行「均遵守規範」

雲品進駐台東歷史建築「機關車庫」　千元就能享用烤鴨三吃

【喪屍上身？】女騎士違規挨罰抓狂 警被襲擊：她咬我！

消費熱門新聞

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14跑出生活節奏感​

九族濕身狂歡水戰＋精彩表演秀嗨翻暑假

7-11飲料任兩件最低0元起！超商優惠來了　萊爾富泡麵買1送1

2大外送平台「防空演習期間」暫停服務

樂檸漢堡推出3款珍奶堡

麥當勞「杯蓋變紙封膜」挨批整人　業者：單一分店測試中

肯德基「3大優惠券」今天限量領

韓國肯德基肉汁薯泥咔啦雞腿堡登台　業者：7月29日開賣

麥當勞全新熔岩起司排堡7/16開賣

正德防火用新科技造全方位防護

必勝客應援明星賽優惠一次看

會員狂分享美國醫生推薦的頂級藻油

暑假娛樂買氣夯　線上電玩展、3C優惠限時開跑

全家霜淇淋買一送一！周末優惠懶人包　超市拿鐵2杯60元

更多熱門

相關新聞

東森REGAL CLUB高薪徵才　美容師最高7萬

東森REGAL CLUB高薪徵才　美容師最高7萬

在多數美容品牌因營運壓力面臨凍薪甚至裁員之際，東森集團旗下高端美學品牌《東森REGAL CLUB & SPA》逆勢宣布擴大徵才，釋出50名美容師職缺。不僅不限工作經驗、提供免費專業培訓，更開出「薪獎合計5至7萬元」的業界罕見高待遇，成功吸引大量職場新鮮人與轉職者目光。

血壓早晚有差別緊張！醫揭「正常晝夜變化」

血壓早晚有差別緊張！醫揭「正常晝夜變化」

「冠狀動脈」疾病會要命！醫示警7大高危險群

「冠狀動脈」疾病會要命！醫示警7大高危險群

東森栢馥今開幕！王令麟：不像醫院的健康服務中心

東森栢馥今開幕！王令麟：不像醫院的健康服務中心

東森捐贈2.2萬份衛生棉　力挺新北教育推動月經平權

東森捐贈2.2萬份衛生棉　力挺新北教育推動月經平權

關鍵字：

東森集團臺大東森生技暨生醫研發中心營養保健東森臺大科研

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面