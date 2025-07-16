城市車旅逾千處停車場推「eTag會員快進快出」　演唱會散場免等

▲包含台北大巨蛋園區在內，全台超過千處「城市車旅」停車場開放eTag會員快速出場。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

過往民眾到大巨蛋看球賽或演唱會，散場時停車場總大塞車，遠通電收今(16)日宣布攜手「城市車旅」，包括台北大巨蛋園區在內，全台超過千處停車場開通「eTag停車會員」專屬快進快出服務，將可搶先出場。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，近期氣溫飆高、午後雷雨頻繁，「免找繳費機、免掃碼、自動扣款離場」的eTag停車服務，切中車主痛點。此次合作推出「eTag停車會員」專屬快進快出服務，不僅涵蓋全台各地指標停車場，uTagGo合作停車場總數也突破3,000場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許耀勳也以台北大巨蛋為例，指出該處停車場設有超過10處進出口，並配置近2,000格停車位，每逢演唱會或棒球賽等大型活動結束，排隊繳費總令人頭痛；而eTag停車會員則可一上車就離場，徹底免除手動繳費與排隊困擾。

除「城市車旅」外，遠通電收表示，eTag也與俥亭、寶盛、應安、國雲、大車河、大漁、富山、力揚、可樂集團等超過百家停車業者合作，停車場入口看到「uTagGo綠色微笑標識」，即表示支援eTag停車會員快進快出功能，不須再到繳費機或掃描QR Code繳費。目前eTag停車會員已超過190萬，而uTagGo會員數突破400萬人。

遠通電收也提醒，近期詐騙頻傳，建議辦理「eTag自動儲值」並綁定有效信用卡，同時申辦「eTag停車會員」，不僅可享國道通行費9折優惠，亦可避免因忘記繳費而產生欠費情形。如接獲未附車號的催繳簡訊或email，請務必直接刪除，降低受騙風險。