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解約有隱情！《未來少女》蔡南筠「年收2萬」難維生　合約糾紛賠百萬

圖文／鏡週刊

選秀節目《未來少女》前年掀起女團熱潮，當時奪得總決賽現場冠軍的「日光之橙Sunny Parfum」，去年以全新團名「ELL&s」出道，其中卻沒有備受矚目的隊長Bonnie蔡南筠，讓粉絲疑惑又失望。原來蔡南筠和經紀公司爆合約糾紛並鬧上法院，日前法院雖判決訴請解約成立，但因她私接廣告須支付違約金100萬元；訴訟過程中，還意外揭露經紀公司總經理性騷擾被告之醜聞。

解約有隱情／獨家！年收2萬難維生　未來少女蔡南筠鬧合約糾紛賠百萬

▲《未來少女》「日光之橙」的隊長Bonnie蔡南筠和經紀公司鬧合約糾紛，日前法院判決合約關係不存在。（圖／翻攝自蔡南筠IG／鏡週刊）

蔡南筠曾參加韓國YG海外選秀，被前經紀公司相中擔任練習生、組團參加《未來少女》選秀，但獲得好成績後卻沒有順利出道。原來她去年便與所屬經紀公司提出解約訴訟，今年3月終於拿回自由身，只是得付出100萬元代價。

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解約有隱情／獨家！年收2萬難維生　未來少女蔡南筠鬧合約糾紛賠百萬

▲女團「日光之橙」在《未來少女》節目奪得總決賽現場排名冠軍。（圖／愷婕夢想娛樂提供／鏡週刊）

工作太少　獲法院認證

據悉，蔡南筠主張經紀公司長期疏於安排演藝工作、酬勞微薄，甚至未給付報酬，導致信任全面崩解，訴請解約。法院審理後，認定蔡南筠提出的終止契約主張有據，一審判定雙方的經紀契約自今年3月12日起即告終止。

判決書顯示，蔡南筠與經紀公司在2023年簽下長達7年的經紀合約，但雙方合作未滿1年便爆出不合。蔡南筠指出，公司雖安排她參與《未來少女》節目並組成演藝團體「日光之橙」，但節目結束後，公司未再提供實質培訓與演藝機會，甚至連妝髮費都要她自掏腰包；更慘的是，去年初蔡南筠收到公司分配的前年演藝收入，竟只有新台幣2萬多元，難以維生。

解約有隱情／獨家！年收2萬難維生　未來少女蔡南筠鬧合約糾紛賠百萬

▲蔡南筠前經紀公司總經理因性騷事件，遭判賠100萬元。（圖／翻攝自司法院判決書系統／鏡週刊）

公司黑幕　揭總座性騷

另外，蔡南筠指控經紀公司安排她參與活動時，未明確說明性質，結果竟讓她在毫無酬勞的情況下，為政治選舉造勢跳舞；她並在訴訟中提及，經紀公司總經理曾涉及性騷擾事件，遭台中市政府處罰並經法院判賠。儘管該判決為蔡南筠解約後確立，但相關事實早已發生於合約存續期間，她認為這不僅違反合約約定，也可能連帶損害她的演藝形象與未來發展。

解約有隱情／獨家！年收2萬難維生　未來少女蔡南筠鬧合約糾紛賠百萬

▲蔡南筠（中）在日光之橙擔任隊長，最後卻因合約糾紛，未順利出道。（圖／踢帕娛樂提供／鏡週刊）

不過經紀公司則提出反擊，指蔡南筠在合約仍有效時，未經公司同意，擅自與親戚合作拍攝染髮廣告並由髮廊對外發布，構成私接商業活動。雖然蔡南筠辯稱廣告由表哥自行上架，自己並不知情，但法院最終仍判她須依合約約定，支付100萬元違約金。

解約有隱情／獨家！年收2萬難維生　未來少女蔡南筠鬧合約糾紛賠百萬

▲蔡南筠（左二）前年曾上綜藝節目《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自蔡南筠IG／鏡週刊）

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