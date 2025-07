快訊／ChatGPT大當機！　各國網友崩潰：無法登入、內容跑不出

▲人工智慧聊天機器人ChatGPT在台灣時間16日上午大當機。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

人工智慧聊天機器人ChatGPT在台灣時間16日上午大當機,網頁版、App版本都出現異常,有數千名用戶回報出現問題。目前官方尚未回應。

監測網站Downdetector數據顯示,OpenAI的錯誤回報次數在台灣時間16日上午9時後急速攀升,在美國有超過3400人回報ChatGPT出現故障。除了台灣、美國以外,英國和日本等國家也都出現異常,嘗試使用ChatGPT的用戶,會發現跳出無法登入、無法生成內容的情況。

▲▼ChatGPT當機。(圖/取自Downdetector)



使用者說他們沒辦法載入聊天紀錄,而且嘗試進入聊天室的時候會跳出「偵測到異常錯誤」的訊息。根據 DownDetector的資料,有82%的使用者回報ChatGPT當機,12%回報網站問題,6%回報應用程式問題。

國外網友也紛紛在社群網站X、Reddit分享災情,「該改用Gemini 了」、「是只有我的ChatGPT不能用嗎」、「ChatGPT當掉了嗎?」目前OpenAI官方尚未回應。

Yes, ChatGPT is down :(