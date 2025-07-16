　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／ChatGPT大當機！　各國網友崩潰：無法登入、內容跑不出

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

▲人工智慧聊天機器人ChatGPT在台灣時間16日上午大當機。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

人工智慧聊天機器人ChatGPT在台灣時間16日上午大當機，網頁版、App版本都出現異常，有數千名用戶回報出現問題。目前官方尚未回應。

監測網站Downdetector數據顯示，OpenAI的錯誤回報次數在台灣時間16日上午9時後急速攀升，在美國有超過3400人回報ChatGPT出現故障。除了台灣、美國以外，英國和日本等國家也都出現異常，嘗試使用ChatGPT的用戶，會發現跳出無法登入、無法生成內容的情況。

▲▼ChatGPT當機。（圖／取自Downdetector）

▲▼ChatGPT當機。（圖／取自Downdetector）

▲▼ChatGPT當機。（圖／取自Downdetector）

使用者說他們沒辦法載入聊天紀錄，而且嘗試進入聊天室的時候會跳出「偵測到異常錯誤」的訊息。根據 DownDetector的資料，有82%的使用者回報ChatGPT當機，12%回報網站問題，6%回報應用程式問題。

國外網友也紛紛在社群網站X、Reddit分享災情，「該改用Gemini 了」、「是只有我的ChatGPT不能用嗎」、「ChatGPT當掉了嗎？」目前OpenAI官方尚未回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被抽200管血！女學生摘墨鏡露臉　哽咽：該遮遮掩掩的不是我
狂抽血根本沒練球！她忍痛休學「被父誤會」　卻沒機會解釋了
教授嗆問「整個師大都要跟你道歉嗎？」　網怒洗版
快訊／陸再制裁沈伯洋父企業！　廢止在海關登記註冊
快訊／宏達電漲停鎖死！　成交量破萬張

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普派兵惹議！　美防長下令2000國民兵撤出洛杉磯：任務成功　

美中90天寬限期倒數　美財長證實「輝達H20解禁」是談判籌碼

關稅真的來了！川普警告：日本若不開放市場「8月開徵25%」

川普爆私下問澤倫斯基「可否打擊莫斯科」　突改口喊：不該這麼做

25歲連體雙胞胎「姊姊結婚了」！2人共用下半身　被問私密事回這句

快訊／ChatGPT大當機！　各國網友崩潰：無法登入、內容跑不出

川普：進口藥品、半導體關稅「月底前上路」

美公民與烏克蘭人慶生、過節「卻通敵俄軍」害淪陷　普丁核准入籍

關稅談判新進度　川普：8月1日前可望「再簽2、3項協議」

台灣安全牽動東南亞！　《華郵》：菲律賓正悄悄與台灣合作抗中

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

川普派兵惹議！　美防長下令2000國民兵撤出洛杉磯：任務成功　

美中90天寬限期倒數　美財長證實「輝達H20解禁」是談判籌碼

關稅真的來了！川普警告：日本若不開放市場「8月開徵25%」

川普爆私下問澤倫斯基「可否打擊莫斯科」　突改口喊：不該這麼做

25歲連體雙胞胎「姊姊結婚了」！2人共用下半身　被問私密事回這句

快訊／ChatGPT大當機！　各國網友崩潰：無法登入、內容跑不出

川普：進口藥品、半導體關稅「月底前上路」

美公民與烏克蘭人慶生、過節「卻通敵俄軍」害淪陷　普丁核准入籍

關稅談判新進度　川普：8月1日前可望「再簽2、3項協議」

台灣安全牽動東南亞！　《華郵》：菲律賓正悄悄與台灣合作抗中

曝對美談判最重要目標　經貿辦：至少要不高於日韓關稅

民進黨點名陸5款App有資安威脅　國台辦：濫權妄為必遭民意反對

安心亞化身「行車秘書」！　溫柔獻聲嬌喊「葛格」

運動科學系「到處找人抽血」？師大前研究生嘆：確實不好找人

涼水祭失控！瘋傳觀眾「水槍裝尿裝酒」狂射啦啦隊臉　邊荷律火大怒指

台電員工遭電擊葉克膜搶命　蔡易餘曝同仁質疑「電信線垂下釀禍」

堅信中籤新股非詐騙！台中醫捧2200萬家中面交　真相讓他崩潰

城市車旅逾千處停車場推「eTag會員快進快出」　演唱會散場免等

台師大抽血案「教練165親筆道歉信」曝光！網灌爆臉書怒：有夠假

罷團719再集結青島東路造勢　表演卡司有兩大金曲樂團　

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

國際熱門新聞

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

點名百個小國　川普：關稅超過10％一點點

川普宣布：與印尼達成關稅協議

星巴克新制來了！員工每周須進辦公室4天

即／ChatGPT大當機！　各國網友崩潰

韓爆乳Coser被中國同行打壓反竄紅　2天破80萬粉

印尼關稅降至19%　輝達大漲4%推動那指創新高

空姐曝搭飛機上廁所「2黃金時段」：不用排隊

深蹲結束槓鈴沒卡好　體育生140kg重壓斷腿

川普：8月1日前可望「再簽2、3項協議」

反制川普關稅！歐盟720億報復清單出爐

日本南海海底地震觀測系統突故障　速報恐延遲12秒

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

俄冷回應川普「加重制裁」威脅　消息人士揭心態：普丁會繼續打

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

點名百個小國　川普：關稅超過10％一點點

颱風估最快後天生成　發警報機率曝

台電員工命危裝葉克膜　爸爸發文請大家幫祈禱

「義渠王」前妻宣布再婚！嫁小9歲《慶餘年》男星

人妻爛尾樓維權爆紅！最新影片曝光

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面