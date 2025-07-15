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社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦涉貪案今開第七次準備庭　要查出「決策者是誰」

記者黃翊婷／綜合報導

前海基會董事長鄭文燦被指控在桃園市長任內涉嫌收賄500萬元，桃園地院將在今日（15日）下午召開第7次準備程序庭。據了解，這次開庭將針對桃園市政府與內政部營建署（現已改制為內政部國土管理署）的會議關鍵進行審議，以釐清真正主導決策的人究竟是誰。

▲桃園地院將於今天下午開庭勘驗前桃園市長鄭文燦於2017年1月6日在市府召開華亞二期開發會議紀錄，圖為鄭文燦上次5月22日開庭前步入法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦被控涉嫌收賄500萬元。圖為鄭文燦先前開庭時步入法院的畫面。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地院先前開庭時，當庭勘驗2017年1月6日在市府召開的華亞二期開發相關事宜研商會議，參與單位包括市府經發局、都發局、地政局等等，會議中討論希望以自辦市地重劃方式開發案。

長達94分鐘的會議紀錄勘驗完畢後，審判長詢問檢辯雙方有無意見時，檢方直指，廖姓父子清楚表達無法取得全部土地所有權人同意土地變更案，於是尋求桃園市府協助，鄭文燦以職務上的關鍵影響力，在會議中採納對廖極為有利的結論，所以起訴書中才會認定鄭收受500萬元賄款，有對價關係，構成犯罪。

辯方律師則強調，雖然檢方認為廖姓父子找市府協助，是想免除9.12公頃需經全體土地所有權人同意始得辦理自辦市地重劃的限制，但從會議紀錄中可知，鄭文燦根本無法也無意給予任何協助，市府意見都是公務員由下而上或經營建署政策指導所形成，非由鄭文燦主導，也與廖姓父子的訴求完全無關。

當時審判長總結，下次開庭時間為7月15日下午，主要勘驗內容包含2017年3月31日另一次的會議紀錄光碟，也就是桃園市政府與改制前的內政部營建署的會議，用以釐清真正主導決策的人究竟是誰。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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