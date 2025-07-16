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傳賴清德8月出訪擬過境美國　還要大規模採購美客機？總統府回應

記者黃翊婷／綜合報導

台灣南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）在一場投資論壇中表示，我國總統賴清德預計訪問巴拉圭；甚至有消息人士透露，到時候賴可能會過境美國，並向美大規模採購民航客機。不過，關於上述傳聞，均未獲得外交部、總統府證實。

▲▼總統賴清德在清明連假的最後一天，釋出向國人談話的8分鐘影片，很明顯一臉倦容。（圖／總統府提供）

▲外傳賴清德將在8月訪問友邦巴拉圭，但目前尚未獲得總統府證實。（資料照／總統府提供）

巴拉圭總統貝尼亞聲稱，賴清德將於30日內（8月）訪問巴拉圭。接著，有外媒報導指稱，賴清德訪問中南美洲期間，會依照慣例規劃過境美國紐約及達拉斯。消息傳開之後，掀起各界關注。

另外，根據《聯合新聞網》報導，有消息人士透露，賴清德訪問巴拉圭將由中華航空專機執行，而且到時候過境美國，可能會宣布向美大規模採購民航客機。

對此，總統府發言人郭雅慧15日表示，目前並無相關說明，若有確定安排，會適時向國人公布報告。外交部公眾會副執行長陳怡君15日也被問及相關問題，她回應，目前沒有元首出訪的相關資訊，後續如果有確切安排，總統府會適時對外說明。

而關於賴清德出訪巴拉圭可能會過境美國一事，美國國務院表示，台灣總統等高層官員過境美國符合既有慣例，安排時會全面考量「訪客的安全、舒適、便利與尊嚴」等4大原則。如果此行成真，將會是賴清德就職以來首次過境美國本土。

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