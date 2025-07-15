涉賣「鳳凰電波假探頭」　上溢國際老四疑勾串診所滅證遭收押

▲上溢國際負責人弟弟黃培軒，涉嫌用非法的鳳凰電波探頭為病患治療遭收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上溢國際公司涉嫌在近10年進口非法的鳳凰電波探頭，轉售醫美診所重複使用，問題探頭可能流向至少10間診所，台北地檢署日前指揮警方展開搜索後，將上溢國際黃姓負責人4兄弟依詐欺等罪聲押禁見，遭法院駁回，專案小組持續追查懷疑，有診所已開始在滅證情形，檢察官15日再次向法院聲請將黃家老四黃培軒羈押禁見獲准。

檢警調查，坊間做1次鳳凰電波要價約10萬元，且使用的探頭用過就丟，上溢國際非法走私進口的探頭成本低廉，找來陳姓護理師，以及行政院災害防救辦公室科長洪明全等人在外拉客，然後帶到五星級飯店，由上溢黃家老四黃培軒扮演密醫治療。

檢察官6日指揮刑事局等單位展開搜索約談後，根據查扣帳冊等事證，懷疑上溢國際除了私下接客從事非法醫療行為，還以租、售方式，提供給醫美診所使用，除了電波儀器本體外，探頭部分疑有真假混摻，甚至重複使用的情形。

專案小組為釐清涉案醫美診所是受騙誤用問題探頭，或是明知非法，連日搜索10多家診所，懷疑有診所的文件紀錄不符，14日傳喚黃培軒到案後，以有勾串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，黃國忠、黃國祥、黃千萬部分，則在聲押遭駁回後，由檢方抗告中。

涉及這起鳳凰電波探頭案的洪明全等5名被告，先前已分別獲交保5萬元到50萬元不等，嘉仕美診所負責人李晉良等醫師，接受警方訊問後，都已陸續暫先請回。