強化橫向聯繫！　台南高分檢召開罷免查察分區座談守護選務公正

▲台南高分檢署召開雲林罷免查察分區座談會，跨部會代表齊聚研商選務查察重點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應即將於7月26日舉行之「第11屆立法委員罷免投票」，台灣高等檢察署台南分署依最高檢察署指示，於7月14日下午召開雲林地區罷免查察分區座談會，強化檢警調廉移橫向聯繫，全力投入選舉查察與秩序維護工作，確保罷免程序公正進行。

此次座談會假台灣雲林地檢署三樓會議室舉行，由台南高分檢檢察長黃玉垣主持，會中邀集法務部政務次長徐錫祥、中央選舉委員會委員許雅芬、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張鬥輝等多位中央與地方司法首長親臨指導，展現對選務中立與法治守備的高度重視。

會議中，黃玉垣檢察長針對雲林地區罷免投票的整體情勢進行說明與分析，並強調將落實法務部鄭銘謙部長於7月7日座談會中提出的「公平、公正、公開」三大原則，確保查察工作依法、公正執行。會議由雲林地檢署檢察長、法務部調查局雲林站主任、雲林縣警察局局長、政風處處長、移民署雲林專勤隊隊長等人分別就案件背景、執行現況、遭遇問題及對應策略進行報告，展現各單位對查察任務的周延準備。

與會長官也指出，本次罷免案雙方對立情勢緊張、票數差距預估微小，查察任務挑戰高。相關單位須恪守行政中立與程序正義，尤其對於強制處分與新聞發布須更審慎。同時提醒各機關，公益揭弊者保護法將於7月22日正式施行，受理時應確保程序合法，避免制度遭濫用。

針對潛在風險，與會者特別提及需防範選舉賭盤、代管或收購身分證、聚眾滋事、暴力衝突、錯假訊息、黑道與境外勢力介入等違法行為。若出現網路假訊息，應即時聯繫平台進行下架，以防影響擴大。考量雲林地區新住民人口比例高，各機關亦將強化族群宣導與法治教育，避免民眾因誤解法律誤觸法網。

此外，會議也要求各單位提前規劃投票當日之投開票所秩序維護，防範干擾投票情事，確保民眾能安心行使公民權。

台南高分檢表示，自由、公平的選罷制度是民主根基，呼籲民眾若發現違反《公職人員選舉罷免法》或《公民投票法》情事，請踴躍撥打檢舉專線0800-024099#4，查證屬實者最高可獲新台幣2,000萬元檢舉獎金，讓全民一同守護乾淨選舉。