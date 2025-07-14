高中生科展作品涉抄襲　台大：撤銷醫學系錄取資格

▲高中生科展涉抄襲，台大宣布撤銷其醫學系錄取資格。（資料照／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

台中一中一名女學生今年透過繁星推薦錄取台大醫學系，但卻遭踢爆科展作品涉嫌抄襲，科展主辦單位科教館經過評估後決議撤銷獎項以及追回獎金。台大今天則表示，收到檢舉後已開會審議，決議撤銷學生透過繁星推薦錄取醫學系的資格。

日前有網友在Threads上的爆料，指出該名女學生的科展作品「疑似抄襲」指導教授的期刊論文，甚至連英文標題都幾乎相同。然而，作品中的參考文獻卻未提及教授的論文。該網友表示，已向科教館檢舉此事，並透露此作品曾獲得全國科展第1名及國際科展四等獎。

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科教館在上月23日宣布，經評估及審查委員專業判定，該作品確有違反研究倫理，依規定撤銷其「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」參展資格及所獲獎項；追回「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」所獲獎狀及獎金。

根據中央社報導，台灣大學今天表示，科教館於6月23日決議撤銷學生的科展獎項，學校據此決定開會討論學生的錄取資格，且學校也收到具體檢舉，因此開會時重新檢視相關程序及資料；台大招生委員會已完成審議程序，決議撤銷被檢舉學生經114學年繁星推薦管道錄取醫學系的資格。

台大表示，這名學生經科教館於6月23日確認相關科展作品違反研究倫理後，台大立即啟動重新審查機制，招生委員會全面檢視學生原始繳交資料與面試現場錄音，並安排學生到場陳述說明。

根據台大招生委員會審議結果，鑑於難以排除簡歷內容與面試過程中所提資訊對評分可能造成的影響，為維護招生公平性與學術誠信，台大招生委員會決議撤銷其錄取資格。

台大指出，招生委員會在審議期間，除了高度關注學術倫理議題，也認為教育界應共同守護科學展覽與相關競賽的本質價值，重視啟發學習與探索知識的初衷，避免成為只是升學工具的一環；台大將依同一原則審慎處理其它類似檢舉案件，不再逐案對外說明審議結果。