精舍女會計陷「懺悔煉獄」活活虐死　父母獲180萬被害補償

▲精舍殺人運屍 。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松、葉品辰／台北報導

北市大安區一處精舍在去(2024)年7月發生命案，蔡女陳屍其中，檢警深入調查後發現是宗教作家王薀(本名王江鎮)教唆信眾，對不服教誨的蔡女進行近1個月的體罰，進而導致蔡女因橫紋肌溶解症死亡。台北地檢署起訴精舍負責人王薀與牽涉其中的信徒共13人，此案由北院國民法官專庭審理中；北檢本周召開犯罪被害補償金審議委員會，並決議補償180萬元遺屬補償金予蔡女父母。

據北檢調查，在精舍擔任會計的蔡姓死者疑似在幫王薀處理帳冊時，被認為帳目不清，害王薀少拿到數百萬元，因此經常在王召集的聚會中，被要求不斷跪拜、五體投地等方式，反省自身過錯，以「研討」為名對蔡從事體罰等行為，蔡女身處長達1個月的懺悔煉獄，在聚會的茶館不支倒地後，被人以推車運送回精舍。

▲李威與王薀因涉嫌精舍命案遭檢察官提起公訴。（圖／記者黃宥寧、劉昌松攝）

發生命案後，含前藝人李威（本名李翊瑋）在內的多名信徒為此成立「0724臨時」群組討論串證，並在警方訊問時供稱蔡女身上的傷是自虐。調查精舍周邊監視器釐清發生始末後，今(2025)年3月北檢依傷害致死、強制等罪起訴王薀及信徒李威夫妻共13人，全案正移由北院國民法官專庭審理。

蔡女父母日前向北檢申請犯罪被害補償金，檢方本周審議後，認為蔡女因王薀等人施暴行為喪命，年邁父母痛失愛女，受到極大精神痛苦、失去依靠，決議補償蔡女父母180萬元。