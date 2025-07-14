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損國格？陸女大生恐因一夜情遭退學　烏克蘭電競選手駁斥：我單身

▲李同學恐因與外籍選手一夜情遭學校退學。（圖／翻攝自微博）

▲李同學恐因與外籍選手一夜情遭學校退學。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧大連工業大學近日對校內一名李姓學生，做出擬退學處分。網傳李同學去年12月與烏克蘭退休電競選手Zeus（宙斯）發生一夜情，男方將過程拍攝下來，並上傳至粉絲群，引起陸網憤怒。校方指出，根據校規李同學的行為有損國格，將受到處分。宙斯14日也在社群帳號上，駁斥部分謠言。

據《瀟湘晨報》報導，大連工業大學公告指出，「李某某同學，鑑於妳2024年12月16日的不當行為，造成了惡劣的負面影響。根據校規，擬給予開除學籍處分。學校於2025年4月15日至2025年4月24日已透過直接送達、郵寄送達、留置送達等方式向你送達《大連工業大學學生違紀擬處分告知書》。為充分維護各方權利，現行公告送達。」

▲陸女大生李女因與外籍選手一夜情遭學校退學。（圖／翻攝自微博）

▲陸女大生李女因與外籍選手一夜情遭學校退學。（圖／翻攝自微博）

▲陸女大生李女因與外籍選手一夜情遭學校退學。（圖／翻攝自微博）

▲宙斯將相關影片無碼上傳至粉絲群。（圖／翻攝自微博，上同）

公告還寫道，「自本公告發出之日起經過60日即視為送達。如有異議，請在9月7日前，以書面或口頭形式進行陳述或申辯。根據《大連工業大學學生違紀處分規定》第十九條第六款，與外國人不正當交往，有損國格、校譽的，視情節給予記過以上處分。」

網傳李同學與宙斯發生一夜情時，女方有男友，而男方有家室妻小。宙斯14日對此發文駁斥謠言，「我沒有結婚，也沒有談戀愛，有妻子有家庭都是謠言。」

▲宙斯回應。（圖／翻攝自X）

▲宙斯回應。（圖／翻攝自X）

宙斯文中寫道，「6個月前，我在網路上發了一些影片，對方是我在上海遇到的女生，我們都露了臉，但是在這些影片中，沒有任何極端或不尊重雙方的內容，那次就像是一個生活日常紀錄，我沒意識到可能會影響到某人的隱私，之後，我才發現這個女生有男友，而且她面臨大量網暴，我真後悔事情變成這樣。」

他說道，「當我意識到這個情況的嚴重性，我就刪除了影片，我無意傷害任何人，這次也一樣，我沒有隱瞞或找藉口，我只是實話實說，請停止網暴，我們都犯過錯，我已經學到教訓，我尊重受這事件牽連的每個人，我也想往前走了，這件事就此打住吧。如果有任何地方能夠幫助到這個女生，我願意這麼做。」

▲宙斯二度回應。（圖／翻攝自X）

▲宙斯二度回應。（圖／翻攝自X）

網友指出，宙斯當時不僅將影片未打碼公開上傳，還用「Easy Girl」等詞語形容女方，極度不尊重。宙斯在發文後，在留言區對此事作出回應，「我從沒有說過『Chinese girls are easy』，這不是事實，我很敬仰中國和中國文化，我沒做錯什麼，只是很遺憾，這個女生從來沒提過，她有一個男友。」

該起事件也引起兩派討論，部分中國網友認為李同學「丟臉丟到全球」，也有人認為，為何不向男方追究法律責任，「男方散播無碼影片也有錯吧！」報導指出，大連工業大學至此除了公告之外，未對此事做出任何公開回應。

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