轎車被撞翻！瀋陽公車「保齡球式」撞死2人　目擊者嚇：如砲彈飛出

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧瀋陽大學校門口一大路口17日晚間8點左右，發生一起死亡車禍。一輛公車一路失控暴衝，連續撞開多輛轎車後，撞上一群正在過馬路的大學生及路人們。官方通報指出，該起事故目前已造成2死，16人受傷還在醫院治療。一名目擊者馬先生驚恐表示，公車撞完人後，又撞了幾輛車才停下來。

▲正在過馬路的行人們。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，該起事故發生在瀋陽市大東區聯合路15號（瀋陽大學南門外），是不少大學生一出校門必經之路。涉事車輛為126路公車，失控後，撞擊多輛轎車、計程車及行人，甚至有部分車輛翻車。

通報指出，公車駕駛為一名52歲的王姓男司機，他稱「為避讓行人操作不當，導致車輛失控」。目前，警方已排除，司機酒駕、毒駕的嫌疑，後續調查、救治傷者的工作，仍在進行中。

▲▼司機未減速暴衝。（圖／翻攝自微博）

附近駕駛提供的行車記錄器顯示，公車在左轉車道排隊時，突然加速，衝撞正常行駛的車輛及行人，一路暴衝，最終停在一處人行道附近，事故現場多名傷者倒地、遭撞擊的車輛碎片散落一地。有目擊者形容，涉事公車「如砲彈般飛出」。

對於該起事故不少網友質疑，「開這麼快，還好意思說避讓行人操作不當？就差起飛了」、「分明是闖紅燈了，無差別衝撞」、「公車都像火車一樣快了」、「還避讓行人操作不當，這明顯是開的瘋狗車啊」、「52歲有經驗的司機怎麼會開成這樣」、「死傷人數肯定不只這樣，官方通報的只有兩家醫院」、「避讓行人？ ？確定不是報復社會嗎」、「還避讓行人，看著都想笑，什麼時候公車避讓過行人」、「避讓個屁，速度一點沒減，直闖紅燈」。