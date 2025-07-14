三重民宅惡火1男成焦屍！濃煙狂竄再奪5命　鄰居4貓1狗嗆死

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區今（14）日清晨發生一件死亡火警，三和路三段91巷的一棟2層樓民宅，清晨5時許突然竄出火舌，2樓瞬間陷入全面燃燒。消防隊獲報後雖迅速趕抵並迅速撲滅火勢，但仍在2樓發現一具男性焦屍，確認為75歲的連姓男子，1樓的84歲郭姓婦人則遭嗆傷，釀1死1傷的悲劇。火警濃煙更波及旁邊住戶，導致鄰居飼養的4隻貓和1隻狗不幸嗆死，僅一隻橘貓奇蹟生還。

▼三重住宅火警波及鄰居毛小孩，造成4貓1狗嗆死 。（圖／記者陳以昇翻攝）

火警發生在今日清晨5時許，地點為三重區三和路三段91巷內的一處2層樓民宅。據了解，起火點位於2樓，火勢一發不可收拾，迅速全面燃燒，現場不斷竄出火煙。警消迅速撲滅火勢後，在2樓火場內發現一具焦黑的男性遺體，經確認為連姓男子。

火警發生當下，住在1樓的余姓男子並無大礙，但與余男同住的84歲郭姓婦人，則因吸入濃煙，受到輕微嗆傷，已緊急送往台北市新光醫院治療，目前意識清楚，據了解，連男與余男為工地同事，2人合租分住1、2樓，沒想到卻發生火災意外。



由於火警的濃煙當時蔓延至旁邊的住宅，導致鄰居飼養的4隻貓與1隻狗疑似因吸入濃煙而窒息死亡，僅有一隻橘貓幸運生還。警方目前已通知死者連姓男子的家屬。至於這場火警的詳細起火原因，仍有待消防局火災調查科人員進一步深入調查釐清。

▼鄰居照顧倖存的橘貓，旁邊黑狗已經死亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重住宅火警釀1死1傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）