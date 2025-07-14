獨／前SBL球星喝太嗨！酒駕逆衝對向猛撞小黃釀2傷　酒測值曝

記者黃宥寧／台北報導

曾效力SBL金門酒廠籃球隊的王姓籃球員，退役後轉任學校當男籃總教練，日前他於北市大安區與友人餐敘後駕車返家，行經台北橋時不慎與對向車道來車對撞，造成蘇姓駕駛受傷送醫。警方到場實施酒測，發現其呼氣酒精濃度高達0.49毫克，已遠超法定標準值。士林地檢署偵結後，依《刑法》公共危險罪向法院聲請簡易判決處刑。

▲已退役的王姓籃球員酒駕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

37歲王男今年6月3日晚間於大安區餐敘飲酒後，駕駛白色自小客車行經大同區台北橋汽車道，行駛往新北三重方向時，竟違規跨越雙黃線衝入對向車道，與一輛由蘇姓男子駕駛、正往台北方向行駛的營業用小客車發生碰撞，造成雙方受傷。

警方獲報後趕抵現場，立即對2人實施酒測，赫見王男呼氣酒精濃度高達每公升0.49毫克，遠超法定標準，當場依公共危險現行犯將其逮捕。蘇男酒測值為零，無飲酒情形。車禍也造成王男左腳挫傷，蘇男則手腳多處擦挫傷，所幸皆無生命危險。至於蘇男受傷部分，因未提出告訴，過失傷害部分不另究辦。

▲王姓籃球教練酒駕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

王男因酒測值超標，當場遭警方依現行犯逮捕，隨後依《刑法》第185條之3公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。士林地檢署偵結後，認定其行為已構成犯罪，遂依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

據悉，王男現為某北市高中男籃總教練，亦兼任明星國中男籃教練，退役前曾是SBL金門酒廠球員。他自2014年起擔任教練，以「跑轟」戰術風格著稱，帶領球隊連續多年晉級HBL八強，並培育出包括周桂羽、簡廷兆、江均等多位現役職籃選手。然而近年也因涉及婚外情、體罰學生、帳務不透明等爭議躍上新聞版面。

對此，《ETtoday新聞雲》向王男詢問是否對酒駕案有回應，截稿前尚未獲得回覆。