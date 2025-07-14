快訊／高雄電池廠清晨惡火！3消防佈線搶救遭炸傷　傷勢曝光

▲三元能源科技公司發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

位於高雄市小港區的三元能源科技公司今(14)日清晨發生火警，員工逃生後，廠區瞬間爆炸，造成12名員工受傷，而正在佈線的3名消防員也遭受波及，經送醫救治後已陸續出院。

事發在14日清晨5點04分，消防局獲報小港區長春街的三元能源科技公司發生火警，派遣46車91人前往搶救。廠區不時傳出爆炸聲響，消防隊到場時，員工已陸續自行逃生。

消防隊於現場佈線時，廠區突然爆炸，有員工在逃生時不慎跌倒，有部分員工遭火吻，共計11名男員工、1名女員工受傷送醫救治。

▲3名消防員搶救過程中遭到炸傷。（圖／記者吳世龍攝）



此外，消防隊尚未入室，僅在佈置水線時，有3名消防員遭到爆炸波及，其中一人後頸部燙傷、一人雙手肘燙傷、一人手指輕微灼傷，經送醫救治後，已於上午9點30分出院。

高雄市長陳其邁表示，主要著火地點在電池成品區跟製程區，成品區因為有在充電，所以會有爆炸風險，但這部分已經在控制當中。

高雄市環保局在現場監測空品也未測到毒性物質，目前持續用機器人做最後餘火處理，但因鋰電池特性，還得要等電池慢慢燃燒完，後續會請三元電池檢討在救火過程有無落實SOP。