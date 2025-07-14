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熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可輕忽」

（圖／翻攝easterlywave）

▲吳德榮指出，輕颱百合 （NARI，舊譯名為惡名昭彰的「納莉」）今天、周二偏北前進，掠過日本本州及北海道東方近岸及近海，對台灣無威脅。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐美模式第5至8天的模擬皆調整為，在季風低壓內發展的熱帶系統通過巴士海峽，離台灣並不遠，對台的威脅絕不可輕忽。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日多雲時晴仍炎熱，水氣略增，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率；周二至周四晴午後多雲仍炎熱，清晨、上午中南部因陸風與西南風輻合有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

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吳德榮分析，周五西半部午後有局部短暫雷陣雨，東半部晚起水氣增多，轉有局部陣雨的天氣；周六、周日天氣與熱帶系統的動向有關，需再觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式、美國模式第6天（周六晚間8時）模擬圖顯示，歐洲模擬熱帶系統已通過巴士海峽（下圖左），美國模擬則即將進入巴士海峽（下圖右），移速有明顯差異。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

吳德榮表示，最新各國模式模擬周五起季風低壓逐漸北移，歐洲模式及美國（GFS）模式第5至8天的模擬皆調整為，在季風低壓內發展的熱帶系統通過巴士海峽，離台灣並不遠，對台的威脅絕不可輕忽；此外，第9、10天的模擬顯示，還有另一熱帶系統在台灣東側海面活動，各國模式皆還在調整中，仍需密切觀察。

吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱百合 （NARI，舊譯名為惡名昭彰的「納莉」）今天、周二偏北前進，掠過日本本州及北海道東方近岸及近海，再向東北遠離，對台灣無威脅。

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