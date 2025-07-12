YouTube宣布「1功能」將全面關閉！

▲YouTube近日宣布將全面下架「發燒影片」功能。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

YouTube近日宣布將全面關閉已運作10年的「發燒影片」（Trending）功能，這項變動適用於所有平台，未來將推出全新的「YouTube 排行榜」（YouTube Charts）取代。

據外媒《GAMERANT》報導，YouTube的「發燒影片」自2015年起推出，但近年隨著用戶習慣逐漸轉變，加上YouTube演算法推薦越來越精準，且現在的YouTube內容多元化，「發燒影片」難以有效統整，一份統一的榜單已無法反映所有類別的熱門趨勢，導致「發燒影片」頁面的流量逐漸下滑。

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因此YouTube宣布，決定移除「發燒影片」功能，並鼓勵用戶改用新推出的「YouTube排行榜」（YouTube Charts）功能，讓用戶可以根據不同分類，探索各類型的熱門影片內容。

至於何時下架「發燒影片」功能，YouTube僅表示會在「未來幾週內」關閉該功能，但有部分外媒報導，將於7月21日正式關閉。

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