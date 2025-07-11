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50歲男飄「腐爛味口臭」以為結石！就醫才知罹癌了

▲▼ 打嗝,口臭,嘴巴。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲男子的口中飄出腐肉的味道，就醫才知罹患第二期舌根癌。（示意圖／免費圖庫PhotoAC）

記者柯振中／綜合報導

身上散發出各種刺鼻的氣味，可能是患病的徵兆！耳鼻喉科醫師吳昭寬分享，有名年約50歲的患者長期口臭，原先以為是扁桃腺結石，沒想到就醫以後，才知已經罹患第二期舌根癌，經過化療、電療才成功控制住。

吳昭寬在節目《健康2.0》分享，口腔出現4種異味，可能是4種疾病的徵兆。若口中有「爛蘋果味」，可能是酮酸中毒的情況，恐怕已經罹患了嚴重糖尿病。

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而若是口中有腐臭酸味，比較常見的則是胃食道逆流。若口中發出「垃圾腐肉味」，則需要注意是否有牙周病、蛀牙，或是口中有癌細胞的情況發生。

吳昭寬提到，先前有名年約50歲的男子，長期有口腔異味的問題，屢次被妻子提醒就醫檢查。不過男子一直認為，口氣重可能是扁桃腺結石，於是時常拿牙刷清理，但仍舊沒有改善，反而出現慢性刺痛、帶有血絲的情況。

吳昭寬說，男子到診間以後，口中發出很臭的腐臭味，先是吐了一口痰，這些痰裡含有血絲，讓他立即察覺異狀，趕緊拿壓舌板做檢查。經過檢查以後，吳昭寬發現，男子口中舌根處的舌扁桃腺，長了顆直徑約3公分左右的肉團，且肉團上還有白膜。

吳昭寬說，這些白膜並非結石，而是腐肉上的分泌物，男子的症狀其實是罹患第二期舌根癌所導致。所幸經過手術處理，加上化療、電療等療程，男子的病情也終於得到控制。

 
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