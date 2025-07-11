獨／喵星人受困中央空調風輪　搜救人員拆機器救貓...還被咬1口　

記者李陳信得／台中報導

一隻喵星人闖入台中市谷關溫泉區的一家飯店內，停留在天花板的閣樓裡，工作人員發現有喵星人受困中央空調機器中，也試圖用魚罐頭引誘牠出來，但聞聲不見其身，只好請求救難人員前來解救。

台中市山難搜救協會人員今(11)日上午接獲飯店工作人員請求，一隻喵星人受困在天花板內，但一直找不到牠，因此請求協助，搜救人員先行至現場察看，聽見貓的聲音似乎從中央空調的風箱內發出，3人攜帶裝備器材上到空間狹小的天花板內，拆除風管後，果然發現一隻虎斑喵星人卡在空調的風輪下，但沒有足夠的空間可以出來。

▲▼ 一 隻喵星人受困中央空調的風輪內，搜救人員拆掉鐵板移動馬達，才將他拉出來。（圖／記者李陳信得攝，下同）

搜救人員經過多次勘查後，決定先拆除空調外層進入風箱內，但都是銲死的零件，經考慮後鬆動馬達螺絲，拉高騰出幾公分高度，才用手套抓住喵星人拉出風箱，一陣掙扎後還咬了搜救人員一口，就脫逃不見蹤影。

飯店工作人員說，喵星人會利用小空間進入飯店躲入飯店夾層內，曾試著用魚罐頭誘牠出來，這次放了好幾天都沒看見牠出來吃，但一直聽見叫聲，懷疑是受困在裡面，想說喵星人也是一條生命，所以才會麻煩搜救人員前來協助，非常感謝他們來拯救牠。