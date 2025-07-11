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今年不會推出新款MacBook？M5晶片機種傳將延至2026登場

▲▼ Macair,Macbook,M4,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲搭載M4晶片的MacBook AIr。（示意圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

根據《彭博》資深記者古爾曼（Mark Gurman）報導，蘋果目前並無計畫於2025年內推出搭載M5晶片的MacBook系列產品，意味著今年不會有MacBook Pro或MacBook Air的新版本問世。該公司內部已將新款筆電的推出時間調整至2026年上半年，正式打破近年固定於秋季更新Mac的慣例。

原先預期M5版MacBook Pro將於2025年底亮相，但最新消息顯示，蘋果仍在「考慮」是否進一步延後，並已開始「內部鎖定」2026 年初作為發表時程。這也代表距離現行M4系列推出（2024年11月）將有超過一年以上的空窗期。

古爾曼雖未透露延期原因，但指出目前時程尚未最終定案，年底前發布的可能性仍存在。據了解，M5版MacBook Pro除晶片升級外，外觀設計與功能變化有限，真正的大改款預計將落在M6世代，屆時將導入OLED螢幕與新機身設計。

有關OLED MacBook Pro的傳聞原預估在2026年登場，然而若M5款式延至該年，OLED版本可能被迫順延至2027，或者兩者將分別於2026年初與年底分批推出，惟這種安排在蘋果產品節奏上較為罕見。

此外，M5版本的MacBook Air亦預計於2026年同步問世，取代現行M4款式。另有消息指出，蘋果正研發一款搭載A18 Pro晶片的MacBook，或將於同年亮相，但古爾曼並未在此次報導中提及。

除了筆電外，蘋果也在開發一款新款外接顯示器，預計作為2022年Studio Display的後繼產品，可能於2026年初與新款M5系列一同推出。

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