又有「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

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「網紅律師」西綠詐1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

▲▼中國網紅律師「西綠」。（圖／翻攝微博）

▲中國網紅律師「西綠」翻車被拘捕。（圖／翻攝微博，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

又有網紅律師翻車！中國四川一名以「西綠」為暱稱的網紅律師，近日涉嫌在離婚案中詐騙當事人440萬元人民幣（約1793萬元台幣）遭拘留。令人訝異的是，西綠根本沒有律師資格，卻以高級合夥人的身份活躍於律師事務所及社群平台。

根據《新京報》等媒體報導，西綠本名趙姓女子，是上海德千翰通（成都）律師事務所的高級合夥人。她在抖音上以分享法庭紀錄與律師工作心得搭配美照，打造出菁英女律師形象，吸引約15萬粉絲追蹤，如今卻人設大翻車。

▲▼中國網紅律師「西綠」（右）。（圖／翻攝微博）

▲中國網紅律師「西綠」（右）。

事件起源於西綠處理的一起離婚案件。她利用合夥人身份，偽造公章並簽署資產代持協議，將當事人的440萬元人民幣轉至自己名下。這筆款項隨後被用於她與張姓男友的消費。西綠認為離婚訴訟通常需要數月時間，足以掩蓋她的行為。

沒想到這起離婚案卻迅速和解，當事人要求西綠歸還款項時，卻屢遭推諉，因而起疑展開調查。最終發現西綠的律師身份存在造假嫌疑，便於6月14日向警方報案。律師事務所隨後發布公告，確認西綠涉嫌刑事犯罪。警方表示，她僅歸還約100萬元人民幣（約407萬元台幣），其餘款項仍未追回，目前案件仍在深入調查中。

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