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全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳　萬人敲碗幫店員加薪

網搜小組／柯沛辰報導

每當結帳人潮大排長龍，總會聽到那句「請支援收銀！」不過，近日有網友在全聯巧遇一位野生的超強「結帳哥」，不僅刷條碼手速超快，而且輕拿輕放，還直接背下常客的統編。影片曝光後，許多人都封他是「結帳超人」，還有人笑稱如果台灣有結帳大賽，這位店員一定是冠軍。

原PO在Threads上發文表示，「剛剛去全聯遇到超快結帳哥，所有顧客看到他的結帳方式都傻眼」。影片中可見，男店員飛快地將每樣商品刷條碼，再拿到另一個籃子裡放好，動作行雲流水、一氣呵成，讓在場顧客眼睛為之一亮。

許多人看完紛紛留言，「新店三民路全聯嗎？我好像也遇過他」、「無他，惟手熟爾？」、「看這些影片會忘了呼吸是正常的嗎」、「遇到過，真的只能給他一個超級大的讚。認真工作的真男人」、「我有時候去這間全聯會遇見他，他非常快，做事認真，也很熱心，裝籃子都會幫你分類（他不是新員工，印象中至少有待兩年了）」。

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還有眼尖網友點出「光用兩個籃子，就表示他有用腦，快速刷完，客人去旁邊自己慢慢裝，他動作是大，但放東西很輕巧！這才是重點！」、「他動作快歸快，仔細看，他把商品放下時的力道是輕而且小心的，表示他有重視客人的商品，值得尊重的人」。

▲▼全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳　萬人敲碗幫店員加薪。（圖／翻攝自Threads）

▲有常客指出，結帳哥並非新人，不僅背下客人統編，而且長期以來都相當認真熱心。（圖／翻攝自Threads／原PO授權）

其中，有一位常客留言，「他連我的統編都背起來、每次到我，他就直接說我的統編，一開始我滿頭問號、不可置信，後來就習慣了。希望全聯總部有看到這個訊息、他非常優秀，值得加薪、best employee.」

值得一提的是，這篇貼文下方真的釣出全聯小編回應：「謝謝你，我的結帳超人。能遇到他真的是大家的幸運！謝謝這位夥伴的努力。」讓許多網友紛紛敲碗：「請加薪，我看著他結帳半小時覺得他超努力」、「請幫他加薪，這才是實質鼓勵！」、「你幫他加薪，形象加分，少買很多廣告，怎麼算都划算」掀起熱議。

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