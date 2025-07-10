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批羅織罪名押他11個月！柯文哲虧檢操控特定媒體：已到唾面自乾

▲▼台北地院今（8日）審理京華城案，提訊在押被告柯文哲、應曉薇，傳喚時任台北市都市計畫委員會技正胡方瓊作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（10日）審理京華城案，在押被告柯文哲虧檢方洩密特定媒體、「已到唾面自乾程度」。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（10日）審理京華城案，全天冗長勘驗3段會議錄音7小時，在押被告柯文哲勤做筆記，並滔滔不絕強調，勘驗可知他任台北市長時秉持公開透明、審議過程錄音錄影還直播，與會者認真討論希望台北的都市發展更好，「但在檢察官眼中，好像這些人都在搞違法圖利勾當！」

今庭訊從上午9點30分起，柯文哲在勘驗過程不停做筆記，庭訊休息空檔也跟律師團討論甚久，連他妻子陳佩琪利用休庭時段，在庭內走來走去想跟他互望，柯都沒空理會，直到下午5點半左右，律師團替柯爭取到發言機會。

柯說已被羈押11個月，獄中無事可做、唯有讀書，今天出庭前剛讀1本有關獨裁者的書，內容是說獨裁者不僅要人民相信什麼，更要人民什麼都不相信，他自詡「還好我當台北市長，秉持開放政府、全民參與、公開透明」。

例如今天勘驗的台北市都市計畫委員會、專家學者諮詢會議與專案小組會議開會錄音共3段，柯文哲表示他任內要求全程錄音錄影，甚至上網直播，勘驗可知「明明這些人都很認真討論，希望台北市都市發展更好，但在檢察官眼中，好像這些人都在搞違法圖利勾當！」

柯說開會一開始一定會有不同意見，經過討論、會慢慢收攏，檢方挑其中1次會議出來說，「其實是在做媒體操作」，且迄今所有出庭作證的公務員，都說審議京華城案的過程合法，「全部在打臉檢察官！」

他強調，從常識來想，京華城的容積率案經過都委會、專家學者諮詢會議、專案小組會議、幹事會與各種會前會，「怎有可能一堆公務員，甚至府外委員，明知違法而為之，然後一路通過？」

柯文哲虧檢方今天會搞成這個樣子，「真正問題，是明知我沒參與京華城容積率決定過程，因我相信公開透明制度下，公務員自然會在合法範圍內處理，但檢察官硬要牽扯我、羅織罪名！才搞成如今這個局面！」他嘆息本案對台灣司法傷害太大。

柯話鋒一轉，揶揄「很久沒出現的鏡新聞，因彭振聲太太自殺、社會輿論反彈，上星期又趕快出來圍事...」法官第1次制止他別離題，柯乾咳幾下說盡快結束，反問檢方「資料都在你們手中，甚至沒出現在法庭中，卻一而再、再而三出現媒體上，北檢已到唾面自乾程度！」

法官立刻第2度制止，柯文哲嘟噥「那我現在講今天的」，引起旁聽席一陣竊笑。他表示勘驗可知，不論都委會委員或公務員，都知京華城案不是都更案、也不是使用《都更條例》，而是依據《都市計畫法》提出，只是要怎麼解決問題，過程一定會有各種疑問，但一定到最後，大部分都解決了，才會通過。

柯文哲表示，法國文豪雨果的小說《悲慘世界》，描述男主角幼年偷1條麵包、被判刑19年，出獄後仍被警察追殺，警察自認執行國家任務，其實是在折磨社會中無數善良的人，柯喊話檢方「再想想，司法唯一目的，是維護社會公平正義，不是在折磨老百姓！」

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