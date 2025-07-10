貪1300萬判13年喊冤：沒拿錢　台南前議長郭信良二審爭取傳證人

▲台南市前議長郭信良出庭喊冤稱「根本沒拿錢」，二審合議庭裁定同意再傳證人。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市前議長、現任市議員郭信良被控於議長任內，與安南區里長高進見向土地重劃會長廖姓男子收賄1300萬元，一審重判13年徒刑，現上訴二審，台南高分院10日上午開庭，郭信良出庭喊冤，強調「完全沒拿過任何錢」，請求法官再調查相關證據，合議庭最終裁定同意傳喚5名證人，並排8月14日訊問、9月25日召開辯論終結庭。

台南高分院10日上午9時半開庭，審判長逐一詢問郭信良、高進見與廖姓男子3方意見及律師說法。郭信良與3名辯護律師花不少時間陳述意見，檢方一度要求郭與其律師說詞簡要回應好，但合議庭仍同意詳聽郭信良一方說詞。

郭信良強調，2021年6月7日在蔡姓友人舊宅，曾勸廖男遵守口頭承諾給高進見補償費1500萬元，他僅為調解協調，絕非恐嚇；郭更強調6月8日交付1300萬元當天自己並未在場，還提出手機基地台紀錄佐證，認為檢方與一審法官僅憑臆測與自由心證即判他收賄，判決嚴重失衡且令他無法接受。

高進見也辯稱，他與廖男談判過程屬於雙方協議降價，從未施壓更不解為何遭重判9年。另，廖姓會長則維持一審時認罪之說法。

審判長最後表示，基於保障被告辯護權，且一審未能交叉詰問相關人證，合議庭裁定准予再傳5名證人，並限郭信良律師團於1週內完成所有證據聲請，之後不得再增列。並排定8月14日訊問、9月25日召開辯論終結庭。

郭信良指出，整個案件的流程是社會上眾所矚目的案件，高等法院是最後一庭的實質審查，那他希望將該調查的證據，該傳的證人，能充分呈現給審判長和法官的面前，讓他們有所謂的公正公平的判決，這是他卑微的期待。

郭信良，今天審判長和法官終於同意傳喚證人，在下一次開庭來做充分的陳述。這次案件不是他說了算，也不是法官說了算，也不是證人說了算，是全部的整個證據完整，法官在徵詢的整個案件的流程過程，做事實證據的審理，做一個適當的判決，這是他衷心的期待。