快訊／土城爸「當街猛巴兒頭」大聲叫罵　新北法院火速裁准羈押

▲新北地檢署向法院聲押黃男。（資料圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

新北市土城區日前發生震驚社會當街殺妻、小姨子案件！兇嫌謝男案發前一天才因違反保護令騷擾妻子遭移送新北地檢署，但因「情節輕微」獲無保請回，孰料，隔日便發生慘案，引發輿論，而土城區8日又傳出一名李姓男子違反保護令，當街粗暴打罵兒子，此次警方隨即報請新北檢指揮，於9日傍晚拘提李男到案，檢方10日向法院聲押李男，聲押庭於下午4時30分開始，稍早新北地院裁准羈押。

回顧整起事發經過，40歲李男8日下午4時許，在土城區明德路準備騎機車載妻兒四貼上路，突朝還沒上車的兒子巴頭叫罵，兒子外型似為10多歲少年，默默擠坐父親前方腳踏板。而李男的暴力行徑，全被目擊者拍下PO網，網友怒批，這種暴力管教太失控、「小孩是無辜的」，且4人同乘機車很危險。

警方得知消息後，隨即介入調查，發現李男先前被妻子聲請法院核發保護令獲准，還在有效期間內，立刻報請新北檢指揮偵辦，9日晚間持檢方簽發的拘票，將李男拘提到案偵辦。經檢方偵訊過後，認定李男涉家庭暴力防治法第61條第1款之罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行前開犯罪之虞，向新北地方法院聲請羈押。

新北地院指出，經法官訊問後，認為被告涉犯家庭暴力防治法第61條第1項第1款之違反保護令罪，犯罪嫌疑重大，考量被告有多次違反保護令之行為，有事實足認為有反覆實施之虞，有羈押之原因與必要性，裁定羈押。