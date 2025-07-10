台灣漢光41演習同一時間　美空軍＋多國部隊300多架戰機同步軍演

▲漢光41號演習於9日正式展開。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

漢光41號演習於9日至18日展開，同時之間，美國太平洋空軍宣布，與多國部隊將在10日至8月8日，要在太平洋多個地點，包括夏威夷、關島、日本等國際空域，舉行「堅決太平洋」演習（ REFORPAC ）。這次REFORPAC演習將動用300多架飛機，美國空軍成員將與來自夥伴國家和其他軍種一同參與。

根據我軍方的規劃，今年是從7月9日到18日，為期10天9夜的「漢光41號演習」，國軍部隊將落實「實戰化訓練」要求。在演練期程部分，7月9日至12日，在敵軍可能行動方面，設定中高強度灰色地帶襲擾，以及針對性軍演，建立反介入、區域拒止態勢，而國軍要進行應處作為，包括立即戰備操演、提升加強戒備、戰略溝通，以及資訊防護。

接著，7月13日，敵方進行聯合火力打擊，主要攻擊關鍵基礎設施、癱瘓指管運作，以及開始執行登陸作戰，針對機場、港口、灘頭等要域進行打擊。在我方作為上，則是執行聯合反登陸，包括電磁頻譜作戰、空中與飛彈防護、遠距精準打擊，以及海空兵力海上聯合打擊。

到了7月14日至18日，敵方則開始在島上作戰，兩棲船團前往預定的海灘登陸，並建立灘頭堡，持續攻擊港口、機場，以及持續擴大作戰縱深。在國軍因應上，則是濱海灘岸戰鬥，進行濱海打擊、反空機降作戰，還有縱深防禦的持久作戰，強化軍民整合作為。

▼漢光41號演習於9日正式展開。（圖／國防部提供）



值得注意的是，在台灣進行漢光演習的同時，美國太平洋空軍也宣布，與與多國部隊將在10日至8月8日，要在太平洋多個地點，包括夏威夷、關島、日本等國際空域，舉行「堅決太平洋」演習（ REFORPAC ）。

至於這次的演習重點，將展示飛機航線作業、彈藥裝載、快速熱加油、戰鬥搜救 (CSAR)、分散式後勤以及多邊空中加油等關鍵技能。

根據美國太平洋空軍指出，演習將檢驗太平洋空軍及眾多合作夥伴，在充滿挑戰的環境中適應能力，以維持全面執行任務的能力，並強調這是前所未有的演習，將讓空軍人員練習高速、大規模的飛機作戰指揮與控制，在壓力下做出決策，並與多國合作夥伴攜手提升軍事能力。

太平洋空軍司令施耐德（Kevin Schneider）上將表示，必須做好在嚴酷條件、網絡癱瘓以及保障鏈中斷的情況下作戰的準備，部隊必須具備自給自足、機動能力和快速適應能力。

施耐德上將指出，演習期間要求空軍人員快速行動，在攻擊下作戰，並以幾十年來前所未有的方式維持作戰行動。在任何對抗環境中作戰，並取得勝利的能力取決於團隊在遭受攻擊，且通常遠離主要作戰基地的情況下，執行飛機出動任務的能力，「我完全有信心，我們能夠做到這一點，我們必須繼續作戰」。

美國太平洋空軍表示，REFORPAC演習將動用300多架飛機，美國空軍成員將與來自夥伴國家和其他軍種一同參與。這項演習是對軍人能力的現實且富有挑戰性的考驗，旨在幫助軍人提升應對共同挑戰的能力，像REFORPAC 這樣的演習對於確保美國空軍始終處於軍事創新前沿、與盟友和合作夥伴攜手合作。

▼漢光41號演習於9日正式展開。（圖／國防部提供）

