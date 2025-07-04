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社會 社會焦點 保障人權

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」　惡劣畫面曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名高齡80歲的阿嬤，於7月2日下午在自家門前遭遇數名年輕人推擠與鐵門夾傷，導致全身多處瘀青、擦傷，眼角甚至出現血絲。目擊鄰居對此感到相當不捨，直言「阿嬤被欺負！」阿嬤女兒事後已向警方提出傷害與妨害自由告訴。

▲白衣男子將阿嬤頂住，控制在牆壁 。（圖／民眾提供）

▲白衣男子用腳頂著鐵門，不讓阿嬤出來 。（圖／民眾提供）

看不下去的鄰居指出，這起案件發生在7月2日下午1時許，當時很多年輕人突然聚集在阿嬤家門口。沒想到這些年輕人竟直接將阿嬤推擠進家中，並用身體的力量頂住鐵門，導致阿嬤的手被夾住。在推擠過程中，阿嬤甚至還被頂在牆壁，動作非常粗暴，所有過程都有被監視器給拍了下來。

這件事件傳出之後，讓鄰居們對阿嬤感到非常不捨，表示看到阿嬤被一群人欺負，實在看不下去。而這些年輕人在警方抵達後便恢復正常，雖然不再對阿嬤有任何舉動，也被警方驅離。不過阿嬤跟女兒現在非常擔心害怕，連家門都不敢出，不敢外出見人，就怕對方會再來展開「難以預料」的恐怖報復，就是看不下去，所以鄰居代表阿嬤出面投訴揭發。

▲白衣男子將阿嬤頂住，控制在牆壁 。（圖／民眾提供）

▲白衣男子將阿嬤頂住，控制在牆壁，對比年輕人，阿嬤的身形相對瘦小無助             。（圖／民眾提供）

▲阿嬤被打到手瘀青 。（圖／投訴人提供）

▲阿嬤眼角被打到受傷，投訴人表示差點就失明 。（圖／投訴人提供）

針對此事件，該轄區分局強調：雙方是因為因土地使用權問題引發糾紛，而員警到場時，並未發現對方有對80歲的阿嬤動手，不過阿嬤女兒表示可提供監視器影像。所以在同日下午5時左右將監視器影像送交派出所，經員警檢視後確認，在警方到場前，確實有人曾對阿嬤有拉扯行為，警方隨即請女兒帶同母親前往驗傷並再回到派出所報案。

初步了解阿嬤眼角瘀青腫脹且佈滿血絲，左手有約15x5公分的大片瘀青，右手及雙腳也有流血情形，關節等處皆有擦傷。現在阿嬤也已經在女兒的陪同下完成筆錄，警方依規定受理並偵辦中，同時強調阿嬤女兒有說還要補充其他提告資料，等到補足之後，警方就會依程序通知對方到案。

▲阿嬤被打到手瘀青 。（圖／投訴人提供）

▲阿嬤被打到手瘀青 。（圖／投訴人提供）

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