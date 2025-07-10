國泰世華銀行×Accusefive告五人　CUBE信用卡、簽帳金融卡卡友獨享優先購票

▲【國泰世華銀行×Accusefive告五人 [Run, Run, Run! 黑夜狂奔] 2025 Live Tour the World】，CUBE信用卡、簽帳金融卡卡友獨享優先購票權益。（圖／國泰世華提供）

消費中心／台北報導

國泰世華銀行寵愛卡友持續贊助多場經典音樂活動，日前再驚喜宣布冠名贊助【國泰世華銀行×Accusefive告五人 [Run, Run, Run! 黑夜狂奔] 2025 Live Tour the World】。首波巡演城市名單包括8月2日宜蘭高中活動中心、8月16日及17日台北Legacy TERA、8月30日及31日台中Legacy Taichung、9月6日及7日高雄LIVE WAREHOUSE。國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）可獨家於2025年7月20日上午11點，較一般民眾提早一小時優先購票，一般購票則於2025年7月20日中午12點全面開賣。

Z世代天團告五人由男主唱兼吉他手雲安、女主唱犬青、以及鼓手哲謙組成的超人氣樂團，自2017年嶄露頭角以來，便以獨特的音樂風格震撼華語樂壇，深厚的現場演出經驗，更令每一場演出都帶來令人難忘的深刻回憶。告五人2025最新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》以首波主打〈黑夜狂奔〉揭開序幕，而已繞行世界兩圈、唱遍全球萬人場館的告五人，更宣布【國泰世華銀行×Accusefive告五人 [Run, Run, Run! 黑夜狂奔] 2025 Live Tour the World】即將於8月起陸續展開，本次新專輯巡迴演出將回歸樂團初心，於國內各大城市以Live house形式舉辦與樂迷最近距離的演唱會。

國泰世華銀行持續追求卓越的金融服務，更致力豐富客戶生活體驗，2025年贊助多場大型演唱會及音樂祭後，近日再宣布支持2025年告五人Live house巡迴演唱會，獨家為國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友提供優先購票權益，期望透過CUBE信用卡（含簽帳金融卡）持卡人的優先購票機會，讓客戶能有機會親身感受這場Live house音樂盛宴。未來，國泰世華銀行將持續投入多元化的藝文活動，帶給客戶更多元的生活服務體驗。