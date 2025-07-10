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社會 社會焦點 保障人權

運肉去南韓！密艙藏9億K毒　蒙古貨輪「銀龍號」船長二審重判

▲海巡偵防分署查獲蒙古籍雜貨輪銀龍號跨國走 私K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡偵防分署查獲蒙古籍雜貨輪銀龍號跨國走私K他命。（資料照／記者張君豪翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣高檢署統籌檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等6大系統在去年6月執行「安居緝毒專案」行動，海巡署在蒙古籍「銀龍號」雜貨輪的油庫密艙內，搜出市價達9億元的K他命毒品，總重高達893公斤，檢察官複訊後依涉犯毒品危害防制條例聲押船長輪機長2人獲准，一審判船長和輪機長各有期徒刑11年4月，2人不服上訴，高雄高分院今（10）日上午宣判，船長仍維持原審刑度，輪機長因認罪改判10年半。

▲海巡偵防分署查獲蒙古籍雜貨輪銀龍號跨國走 私K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署偵防分署在去年3月間接獲線報，3月19日晚間發動搜索行動，研判從台灣航往南韓運送肉品的蒙古籍雜貨輪「銀龍號」涉嫌運毒，經報請高雄地檢署指揮偵辦後，檢察官研判須趁該輪泊港時發動搜索，但偵防分署鳳山查緝隊安檢人員登船後，發現船上只有緬甸籍船長、輪機長、船員等8人，但整船卻無任何返程貨物，違背常理。

▲海巡偵防分署查獲蒙古籍雜貨輪銀龍號跨國走 私K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

檢察官經開會討論後，直接指揮海巡查緝隊進行全船搜索並無所獲，後來海巡人員在船長駕駛艙下層發現油櫃密艙，經撬開後發現有不明白色麻布袋，開封後發現有鋁箔包裝茶葉上印有中國簡體字「鐵觀音」851包，經過毒品試劑及拉曼光譜儀檢測，確定是高純度K他命，總重達893公斤。

檢察官將船長輪機長2人聲押獲准後，後續偵辦時，兩人堅持否認犯行，但檢方仍依毒品罪將兩人起訴，一審地院判兩人各有期徒刑11年4月。

全案上訴後，高雄高分院今（10）日上午宣判，船長仍維持原審刑度，輪機長則因認罪改判10年半，全案可上訴。

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